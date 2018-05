La prossima Supercoppa italiana si disputerà tra Juventus e Milan, in un ‘replay' della finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i bianconeri con un 4-0 che ha ridimensionato le ambizioni rossonere. Ma che rilancerà la sfida tra i due club e tifoserie: con la Juventus ‘cannibale' che per il quarto anno ha conquistato scudetto e Coppa nazionale, il diritto di sfidare i bianconeri ricade ancora una volta sui finalisti, il Milan appunto.

Giallo e squalifica. In Supercoppa, però, giocherà solamente chi ne avrà diritto, perché i giocatori sanzionati in campionato – in caso di squalifiche – dovranno scontare i turni di stop anche nell'eventuale finale di Supercoppa. E per il Milan, questa è una pessima notizia perché contro la Fiorentina nell'ultimo match di San Siro vinto 5-1 è stato ammonito Calhanohlu che – già diffidato – verrà squalificato.

Niente Coppa il 12 agosto. L'ammonizione rimediata nell'ultima di campionato contro i Viola costerà al trequartista rossonero una giornata di squalifica nella prossima gara ufficiale che sarà la Supercoppa Italiana che vedrà i rossoneri sfidare i campioni d'Italia della Juventus domenica 12 agosto. Un piccolo problema aggiunto per Gattuso che dovrà cercare di cancellare la bruttissima finale di Coppa Italia.

Una simulazione che costa la finale. Non c'è ancora certezza che la Supercoppa si giochi prima della prima giornata del prossimo campionato di Serie A, ma la data dovrebbe essere quella del 12 agosto. In questo caso, il match si disputerebbe sette giorni in "anticipo" rispetto all'inizio del campionato 2018/2019. Se così sarà, per Calhanoglu la partita verrà vissuta solamente in tribuna. Il giocatore è stato ammonito per simulazione sull'1-1 di Milan-Fiorentina e ha rimediato un turno automatico di stop. In Supercoppa non sarà in campo e non potrà affrontare la Juve in quella che sarebbe stata la possibile rivincita della finale di Coppa Italia persa a Roma per 4-0.