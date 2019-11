Il Genk, avversaria del Napoli in Champions League, ha deciso di cambiare guida tecnica. La società belga attraverso una nota ufficiale ha reso noto di aver esonerato l'allenatore Felice Mazzù dopo l'ultimo ko interno contro il Gent. I risultati deludenti della squadra biancoblu, lontanissima dalla vetta della classifica in campionato, e ultima nel girone europeo (l'unico punto è arrivato proprio nel pari contro Ancelotti) hanno spinto la dirigenza ad optare per la sostituzione.

Il Genk, eurorivale del Napoli in Champions, ha esonerato Felice Mazzù

Il Genk, eurorivale del Napoli, ha deciso di esonerare l'allenatore Felice Mazzù. Il tecnico di origini italiane è stato allontanato alla luce del trend negativo della squadra che ha collezionato una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato, con un solo punto ottenuto nel girone di Champions, contro la squadra di Ancelotti (che affronterà al San Paolo il 10 dicembre). La squadra ora è stata affidata a Domenico Olivieri, ex calciatore, che sarà assisti da Kevin Van Dessel.

Perché il Genk ha esonerato Mazzù

In un comunicato ufficiale la dirigenza del club biancoblu ha motivato così la scelta: "Felice Mazzu non è più un allenatore di KRC Genk. Il club ha interrotto anche la collaborazione con gli assistenti Tom Van Imschoot, Denis Dessaer La tendenza delle ultime settimane è stata sempre più negativa e la direzione del club non ritiene più che l'attuale staff tecnico possa ancora cambiare le cose. Il club si rende conto che la squadra si sta ricostruendo dopo il titolo del campionato, ma la differenza tra la qualità intrinseca del gruppo di giocatori e la prestazione è troppo grande. KRC Genk rispetta il lavoro di Felice Mazzu, che ha dimostrato di essere un gentiluomo e una personalità calorosa in ogni momento. Il club ringrazia lui e i suoi assistenti per la loro dedizione e augura loro ogni successo in futuro".