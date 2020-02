Ovviamente non si può sapere oggi chi è stato realmente avvantaggiato o penalizzato dal rinvio di cinque partite di Serie A della 26esima giornata, decisione che a cascata ha provocato anche lo spostamento della finale di Coppa Italia. Ma senz’altro si può affermare che l’Inter è la società che sulla carta è messa peggio. Perché in linea puramente teorica i nerazzurri nel mese di maggio potrebbero disputare la bellezza di otto partite, e ancora non sanno quando giocheranno la gara con la Sampdoria.

Il potenziale e folle calendario dell’Inter nel mese di maggio

Se l’Inter riuscirà a qualificarsi per la finale di Europa League nel mese di maggio dovrà giocare, a causa di scelte discutibili (figlie anche certo di condizioni particolari) la bellezza di otto partite nel mese di maggio, che potrebbero essere addirittura nove. Una situazione assurda e che farebbe arrabbiare qualsiasi allenatore. Dal 3 al 30 maggio la squadra guidata da Conte potrebbe scendere in campo in continuazione. E se si qualificherà anche per la finale di Coppa Italia l’Inter farà fatica a recuperare la partita di campionato con la Sampdoria della venticinquesima giornata.

L’Inter potrebbe giocare otto o nove partite a maggio

L’Inter è in corsa in Europa League e anche in Coppa Italia e se riuscirà ad avanzare fino alla finale di entrambe la manifestazioni non avrà modo di rifiatare mai. Si potrebbe dire che qualunque squadra vorrebbe questo, e cioè giocare in continuazione con l’obiettivo di conquistare trofei. Ma onestamente c’è, a dir poco, un limite.

Il calendario dell’Inter del mese di maggio

3 maggio – Inter-Fiorentina; 7 maggio – Eventuale ritorno semifinale di Europa League; 10 maggio – Genoa-Inter; 13 maggio – Juventus-Inter: 17 maggio – Inter-Napoli; 20 maggio – Eventuale finale di Coppa Italia; 24 maggio – Atalanta-Inter; 27 maggio – Eventuale finale di Europa League. Data ancora da fissare – Inter-Sampdoria

Coppa Italia, Campionato, Europa League e recupero Inter-Sampdoria

Un vero rompicapo il calendario dell’Inter che vede un ingorgo incredibile dopo il 10 maggio. Perché il 13 c’è la partita con la Juve di campionato, pochi giorni dopo quella con il Napoli di campionato – e qui potrebbe esserci un anticipo (è così per le finaliste della coppa e una delle due la finale la giocherà). Il 20 maggio se l’Inter sarà in finale di Coppa Italia giocherà contro Juve o Milan. Se invece non rimonterà a Napoli quel giorno potrebbe affrontare la Sampdoria. E se l’Inter giocherà la finale di Europa League, il 27 maggio, dovrà anticipare al 23 maggio la partita con l’Atalanta, l’ultima della Serie A.