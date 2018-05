C'è un italiano che non gioca nella Juventus ma che è riuscito comunque a centrare il ‘double', titolo in campionato più la Coppa nazionale. Si tratta di Cristian Pasquato che gioca nel Legia Varsavia e che in Polonia ha contribuito ai successi del proprio club in questa stagione oramai arrivata alla conclusione. Un vanto per il nostro movimento, ma anche un modo per reagire e ‘vendicarsi' da tutti coloro che non hanno mai creduto nelle sue capacità.

In Italia Pasquato non ha mai avuto grandi possibilità e ha dovuto migrare ben presto all'estero per poter giocare con continuità, poter esprimere il proprio talento ma soprattutto iniziare a vincere qualcosa di importante. Un italiano con la valigia, che oggi può vantare un doppio colpo che a moltissimi altri suoi colleghi, più blasonati e famosi, si possono solamente sognare.

Il successo in Polonia. E' vero, il tutto è accaduto in Polonia, in una terra in cui il calcio non produce storicamente campioni assoluti, ma è pur sempre vero che vincere non è mai facile da nessuna parte e quando si conquistano successi così importanti, qualche merito bisogna pur avercelo. Proprio a Varsavia, Pasquato ha trovato la sua dimensione, per un giocatore che di esperienza ne ha avuta tanta in giro per l'Europa e che l'ha messa a frutto con il Legia.

Campionato e coppa. L'attaccante classe 1989 del Legia Varsavia ha contribuito giocando spesso titolare con 29 presenze complessive in tutte le competizioni stagionali e segnando 5 gol fornendo ai compagni 6 assist vincenti. Non numeri da capogiro ma comunque utili per conquistare la Ekstraklasa (ossia l’equivalente della nostra Serie A) e la Puchar Polski (la Coppa nazionale polacca).

L'esordio in bianconero. Pasquato ha dunque vinto tanto quanto i suoi ex compagni di club, la Juventus, perché i primi passi (e le prime vittorie) portano proprio i colori bianconeri. Nel 2007 inizia a giocare nella Primavera juventina con cui vince una Supercoppa di categoria contro l'Inter (segnando anche in finale) ed esordisce in Serie A nel maggio del 2008 al posto di Alex Del Piero.

Il giramondo. Poi, però, il destino si è rivolto da un'altra parte ed è iniziato il girotondo di Pasquato, prima in Italia con i prestiti tra Empoli, Triestina, Torino, Bologna e Padova, Pescara e Livorno. Poi all'estero, in Russia e infine in Polonia dove finalmente ha conquistato i suoi primi trofei da professionista.