La Nazionale di Roberto Mancini a fine marzo dovrà disputare due partite amichevoli, la prima con l'Inghilterra e la seconda con la Germania, entrambe non sono in questo momento a rischio rinvio. Ma la partita con la nazionale di Joachim Loew potrebbe saltare. Perché il consiglio comunale di Norimberga ha chiesto di cancellare l'incontro a causa del Coronavirus.

Norimberga non vuole l'Italia di Mancini

Il 27 marzo a Wembley è in programma Inghilterra-Italia, il 31 marzo invece a Norimberga si dovrebbe giocare Germania-Italia. Il c.t. Mancini ci tiene molto a queste due partite, contro avversari storici e di prima fascia. Due test prima di concentrarsi sull'Europeo. Ma la gara contro i tedeschi potrebbe non giocarsi. Perché l'amministrazione locale di Norimberga teme un notevole afflusso di tifosi dal Nord Italia, dove si sono registrati numerosi casi di contagio. Questo ha scritto la ‘Bild:

La municipalità ha deciso di chiedere la rinuncia alla partita. Ci si aspetta che arrivino molti tifosi dalle zone a rischio del Nord Italia", ha detto una portavoce della città.

Dove si giocherà, se si giocherà, Germania-Italia

La partita era attesissima e i biglietti sono andati letteralmente a ruba. Facilmente ci sarà il tutto esaurito. Ma il comune bavarese per ora sembra voler chiudere lo stadio di Norimberga. Se la municipalità bavarese pianterà i piedi la partita potrebbe essere cancellata, oppure giocata a porte chiuse, non sarebbe certo una festa – ma così le due nazionali avrebbe la possibilità di disputare una partita importante. Ma c'è anche un'altra ipotesi quella del cambio di sede, che non sposterebbe nulla a livello tecnico. Ma bisognerebbe trovare un'altra città pronta a ospitare la partita tra Germania e Italia. La federazione tedesca potrebbe cambiare la sede e sta vagliando eventuali soluzioni alternative.