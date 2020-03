Proprio nel giorno in cui la Sampdoria ha annunciato di non voler creare ulteriori preoccupazioni, arriva la notizia di un altro giocatore contagiato nella rosa di Claudio Ranieri. Dopo le positività di Manolo Gabbiadini, Antonino La Gumina, Albin Ekdal, Omar Colley e Morten Thorsby, anche Fabio Depaoli ha ammesso di aver contratto il virus: "Ciao amici. Purtroppo sono risultato positivo al COVID-19 – ha rivelato il giocatore blucerchiato attraverso il suo profilo Instagram – Ci tengo a rassicurarvi che sto bene! Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma adottando le giuste misure e seguendo la direttiva sanitarie, possiamo vincere la nostra più grande partita e tornare più forti di prima. Un abbraccio a tutte le persone contagiate e un ringraziamento a tutti i medici che ci stanno aiutando".

L'invito della società blucerchiata

In uno degli ultimi comunicati, la società ligure non solo ha confermato anche il contagio per il dottor Amedeo Baldari, ma ha inoltre informato i tifosi sulle precauzioni prese a Bogliasco e ricordato quelle che invece dovrebbero seguire tutti gli appassionati blucerchiati: "L’U.C. Sampdoria ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club. Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa".