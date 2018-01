Nella Top 10 dei calciatori più costosi Dele Alli è al sesto posto e vale ‘solo' 171.3 milioni di euro. Davanti a lui ci sono Neymar, Messi, Mbappé, Kane e Dybala ma i 21 anni (tanti ne ha il talento del Tottenham) e una carriera spalancata davanti fanno del trequartista inglese un oggetto prezioso e un campione in potenza. Per il Cies (l'osservatorio del calcio internazionale) è una specie di diamante grezzo. Gli Spurs lo tengono stretto, il manager – Pochettino – ne esalta le qualità con i suoi schemi incastonandolo in quel diadema che si completa con l'uragano Harry.

Bamidele (è il nome per esteso) sa quanto la vita possa essere dura. A 13 anni sua madre lo diede in adozione perché per risolvere i problemi di alcolismo. Quel figlio finito in fondo al bicchiere era difficile da mandar giù in un sorso e venne affidato a una coppia, Alan e Sally Hickford, che lui considera i suoi genitori adottivi. E' anche per questa ragione che di recente, dietro la maglietta, ha lasciato solo il diminutivo del suo nome: è un modo per chiudere con un passato che non lo rappresenta più.

Mino Raiola – fanno sapere dall'Inghilterra (è il tabloid The Indipendent a rilanciare la notizia) – ha deciso di prenderlo sotto la propria ala protettiva. Uno dei più potenti procuratori al mondo – che annovera campioni del calibro di Pogba, Lukaku, Donnarumma, Verratti, Ibrahimovic e Matuidi – sta per chiudere l'accordo con il top player della Premier. "Grande fiducia per la chiusura dell'affare", così definisce lo stato dell'arte il giornale d'Oltremanica ribadendo la fine del rapporto tra Dele Alli e il suo agente inglese Rob Segal. Un'indiscrezione che, se confermata, sarebbe da ascrivere nella lista dei ‘colpi di mercato' più pesanti realizzati in questa sessione invernale con Raiola che vedrebbe accrescere ulteriormente il proprio potere e la propria fama.

Chi sono i calciatori che sono gestiti dal suo entourage? Eccone alcuni, quelli più importanti: Donnarumma, Abate, Bonaventura (Milan); Pellegrini (Roma); Ely (Deportivo Alaves); Matuidi (Juventus); Verratti (Paris Saint-Germain); Pogba, Lukaku, Ibrahimovic, Mkhitaryan (Manchester United); Balotelli (Nizza); Niang (Torino); Kluivert jr (Ajax); Leandrinho (Napoli).