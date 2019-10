Dopo un comprensibile periodo di ambientamento e di recupero della condizione fisica, Mauro Icardi sta cominciando a raccogliere le prime soddisfazioni con la maglia del Paris Saint-Germain. Mentre la sua vecchia squadra sta volando in campionato grazie alle reti di chi lo ha sostituito, l'argentino è andato in gol in quattro occasioni in Ligue 1 e ha scritto il suo nome sul referto dei match di Champions League per tre volte.

Tanto è bastato per prendere i primi applausi dai tifosi parigini e per convincere gli analisti del CIES: il famoso osservatorio sul calcio con sede in Svizzera. Secondo le ultime analisi, Mauro Icardi figura infatti in testa alla classifica dei bomber più ‘performanti' del mese di ottobre con un coefficiente di 92.0. Dietro di lui, Ciro Immobile e Willian del Chelsea. La coppia gol dell'Inter, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, è invece rispettivamente all’undicesima e alla settantaquattresima posizione.

Il Cies scarta Cristiano Ronaldo

Al di là della soddisfazione personale di Maurito, la sorpresa di questa speciale classifica di ottobre è l'assenza di Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus non è stato infatti inserito in classifica nonostante la sua importanza nel gioco offensivo della squadra allenata da Maurizio Sarri. L'unico juventino tra i magnifici dieci è dunque Federico Bernardeschi: fermo in ottava posizione con un coefficiente di 84.0. Tra gli attaccanti del nostro campionato inseriti nella top ten c'è invece al settimo Rodrigo Palacio: autore di un inizio di stagione davvero convincente.

La classifica dei primi dieci attaccanti

1. Mauro Icardi (Psg) 92.0

2. Ciro Immobile (Lazio) 90.0

3. Willian (Chelsea) 89.3

4. Raheem Sterling (City) 87.3

5. Neal Maupay (Brighton) 85.9

5. Denis Bouanga (Saint-Etienne) 85.0

7. Rodrigo Palacio (Bologna) 84.3

8. Marcus Rashford (United) 84.0

8. Federico Bernardeschi (Juve) 84.0

10. Wissam Ben Yedder (Monaco) 83.7