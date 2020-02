Se Roberto Mancini sperava in un finale di campionato ‘soft', per dare alla sua nazionale l'opportunità di prepararsi con calma all'evento europeo, dovrà invece mettersi l'animo in pace. I rinvii di queste ultime due settimane, decisi a causa del Coronavirus, hanno infatti non solo congestionato ma anche reso difficile il calendario di Juventus, Lazio ed Inter: le tre formazioni in lotta per lo scudetto.

Il calendario della Juventus

Il mese di maggio della formazione di Maurizio Sarri, che molti tifosi dicono aver avuto il maggior vantaggio dalla sosta forzata, sarà particolarmente intenso con cinque partite sicure da giocare (contro Udinese e Cagliari in trasferta e Sampdoria, Milan e Roma in casa), più eventuali semifinali e finale di Champions League e finale di Coppa Italia.

Maggio sorride a Simone Inzaghi

Libera da impegni europei ed eliminata dalla Coppa Italia, la Lazio di Simone Inzaghi è invece la squadra che avrà il calendario meno congestionato, e dunque migliore per un eventuale rush finale per il tricolore. Immobile e compagni saranno infatti impegnati il 3 maggio all'Olimpico con il Cagliari, il 10 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, il 17 in casa con il Brescia e l'ultima giornata di campionato, il 24 maggio, davanti ai propri tifosi con il Napoli di Rino Gattuso.

Il tour de force dell'Inter

Infine l'Inter di Antonio Conte: la formazione che più di ogni altra dovrà sudare nel mese decisivo. I nerazzurri giocheranno infatti contro Fiorentina, Genoa, Juventus, Napoli e Atalanta: match ai quali potrebbero aggiungersi anche il recupero con la Sampdoria, semifinali e finale di Europa League ed eventuale finale di Coppa Italia. Un ‘tour de force' pazzesco, composto da otto partite in pochi giorni, che potrebbe incidere drasticamente sul finale di stagione della società milanese.