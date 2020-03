Anche il mondo del calcio è stato stravolto dall'emergenza Coronavirus. Tutto è in bilico, e nessuno sa quando la stagione ricomincerà e soprattutto nessuno riesce a sapere se riprenderà. La Uefa oggi ha sospeso Champions e Europa League, in Serie A non si giocherà fino a inizio aprile, come anche in tutti i principali campionati europei. L'Europeo salterà, verrà rinviato al 2021, anche se non ci sono certezze nemmeno in questo senso. Anche il calciomercato inizierà più tardi rispetto al solito.

Quando inizierà il calciomercato estivo

Gianluca Di Marzio, giornalista grande esperto di mercato, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato della prossima sessione che probabilmente sarà molto più corta. Sarà così se la stagione riuscirà a ripartire e si concluderà entro il 30 giugno. Se questo progetto delle leghe della Uefa prenderà forma, il mercato durerà circa due mesi. Le parole di Di Marzio:

Sicuramente il periodo di calciomercato che noi eravamo abituati a seguire che era giugno, luglio e agosto, a questo punto si dovrebbe e potrebbe ridurre soltanto a due mesi, luglio e agosto. Sicuramente sarà un periodo più contenuto, un po’ simile alla finestra di mercato di gennaio dove gli affari sono contenuti in un mese. La prossima sessione potrebbe essere ricordata come la sessione più contenuta e a questo punto più vivace e ricca di colpi di scena.

Quando può ripartire la Serie A

Nessuno sa quando il campionato può ripartire. La FIGC si riunirà il 23 marzo nella speranza che il picco dei contagi sia già verso il basso. La Serie A dovrebbe ricominciare nel mese di maggio, bisognerebbe giocare dodici partite in due mesi, un'impresa titanica. Ma la Federazione è disposta a un super plus di partite per tutti per portare a compimento i campionati. Destino identico per le competizioni europee.