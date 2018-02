Frattura del piede destro, tempi di recupero da valutare. L'esito degli esami strumentali svolti su Luca Cigarini cala come una sentenza sul Cagliari e sulle scelte del tecnico, Lopez. Uscito al 25° del primo tempo durante la gara di campionato giocata contro il Sassuolo, l'infortunio del centrocampista rossoblù arriva in un momento delicato della stagione, coi sardi che sabato prossimo (nell'anticipo della 25a giornata) saranno impegnati sul campo del Chievo Verona.

Il calciatore Luca Cigarini, uscito al 25° del primo tempo di Sassuolo-Cagliari a seguito di un contrasto di gioco, si è sottoposto in serata ai primi accertamenti presso l’ospedale ‘Marino' di Cagliari: gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura del primo cuneiforme del piede destro – si legge nella nota diffusa dal club isolano sulle condizioni del calciatore -. Nella giornata di domani il centrocampista si sottoporrà a ulteriori accertamenti e consulenze specialistiche, tempi di recupero da valutare.

Quanto tempo dovrà stare fuori l'ex mediano di Atalanta, Napoli e Sampdoria? Difficile dirlo adesso, considerata la cautela espressa dalla stessa società sarda che attende l'evoluzione della situazione e la valutazione sull'entità della frattura. Sicuramente Lopez non potrà disporre del centrocampista 31enne per la trasferta del ‘Bentegodi' in programma il prossimo 17 febbraio.

Alternativa in casa. Non ci sarà alcun ritorno sul mercato degli svincolati, il tecnico adotterà la classica soluzione interna per dare il giusto equilibrio al reparto di metà campo. Quale potrebbe essere la mossa adottata dall'allenatore? Una delle ipotesi tattiche più plausibili è relativa alla posizione di Barella: potrebbe essere spostato al centro nel ruolo di regista, come già accaduto domenica durante la partita di campionato giocata a Reggio Emilia.