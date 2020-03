Il Brescia prende le distanze dalle parole di Balotelli contro la Juventus

Il club lombardo in un comunicato ufficiale ha preso le distanze da Mario Balotelli dopo le dichiarazioni pomeridiane (“La Lazio è forte, ma dovevano far tornare in testa la Juventus prima di fermare il campionato”). Il Brescia ha evidenziato “che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa”.