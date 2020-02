Certo, era e resterà una semplice suggestione, una classica ‘mission impossible' di mercato ma il Benevento ha pensato seriamente ad ingaggiare Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese che oggi gioca nel Milan, è stato al centro dei pensieri del patron del club di Serie B, Oreste Vigorito che alla notizia di un possibile ritorno del giocatore in Italia informò dell'idea il propri tecnico, Filippo Inzaghi, già compagno in rossonero dell'attaccante.

Un'idea balzana, ma pur sempre un'idea. E tale è rimasta perché al di là del pensiero si sarebbe dovuto mettere in moto una macchina che di certo non avrebbe portato al buon esito dell'operazione. Sia da un punto di vista finanziario – oggi Ibrahimovic con il Milan guadagna 3 milioni fino a fine stagione e ha un'opzione di prolungamento a 5 milioni – sia da un punto di vista di immagine – mai Ibrahimovic e il suo entourage avrebbero accettato di scendere in Serie cadetta.

La ‘pazza' idea di Vigorito

Ma la notizia è stata confermata oggi, a giochi oramai conclusi dallo stesso patron del Benevento (che sta dominando la Serie B) che ha ammesso della ‘pazza' idea natagli nei giorni di gennaio quando il calciomercato era aperto. Dopotutto il Benevento aveva necessità di una punta di ruolo e il solo pensiero di sapere che uno come Ibrahimovic fosse sul mercato, poteva valere la pena per un approccio: "Mi venne questa idea" ricorda Vigorito a Sky "perché la squadra in avanti aveva necessità di un rinforzo. Pensai a Ibrahimovic anche perché potevamo avere un canale preferenziale, il nostro allenatore Filippo Inzaghi".

La risposta di SuperPippo

Un escamotage che avrebbe potuto far breccia, almeno nei pensieri del presidente delle ‘Streghe' ma che venne subito ‘smontato' dallo stesso SuperPippo che conosce da sempre l'ego di Ibrahimovic: "Chiesi a Inzaghi se avesse ancora contatti con lo svedese ma lui mi spiegò i motivi per cui era un tentativo inutile: Ibrahimovic sarebbe andato dove si sarebbe costruito un ambiente attorno a lui, con determinate caratteristiche".