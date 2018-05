Ventidue anni, francese, difensore centrale. Quattro gol (di cui uno in Champions) e un assist in 53 presenze stagionali tra campionato e coppe. E' Clement Lenglet il prossimo colpo di mercato in difesa del Barcellona che ha deciso di puntare tutto sul calciatore del Siviglia (contratto fino al 2021) per rinforzare il reparto arretrato. E' il Mundo Deportivo a raccontare le ultime notizie sulla trattativa decollata e ‘chiusa' in poco tempo: la valutazione del giocatore secondo Transfermarkt è di 20 milioni di euro ma i catalani ne dovranno aggiungere altri 15 per coprire l'intero importo della clausola rescissoria.

Tutto fatto: c'è l'accordo con l'entourage di Lenglet e più ancora c'è la volontà del transalpino di cimentarsi in un'esperienza professionale migliore, più ambiziosa e in grado di assicurare un livello di competitività che il club andaluso non può certo sostenere considerata l'evidente disparità delle forze in campo. Intesa raggiunta per un accordo di cinque anni fino al 2023, quanto allo stipendio le cifre non sono ancora state rese note ma l'operazione può considerarsi in ghiaccio. E quanto sia importante per i catalani lo testimonia anche la clausola rescissoria che verrà messa a mo' di lucchetto all'accordo: 400, 500 milioni di euro.

in foto: La scheda di rendimento di Lenglet (fonte whoscored.com)

L'arrivo di Lenglet lascia presagire qualche cessione nel reparto arretrato? No, il club – a giudicare da quanto rilanciato dal quotidiano molto vicino alle vicende catalane – considera l'acquisto indipendente dal possibile addio di Umtiti che ha invece una clausola rescissoria molto bassa rispetto alle somme investite in questi anni: 60 milioni di euro… nulla in rapporto ai 100 milioni per Pogba e agli oltre 200 milioni messi sul piatto dal Psg per Neymar oppure alle cifre versate dallo stesso Barcellona per strappare Coutinho al Liverpool e Dembélé al Borussia Dortmund.