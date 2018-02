Ha 21 anni, gioca nel Gremio e costa nel complesso 40 milioni di euro. E' Arthur, centrocampista centrale brasiliano, sul quale il Barcellona ha già messo le mani muovendosi in anticipo. E' considerato il nuovo Iniesta, il calciatore da innestare in quel meccanismo perfetto che è la mediana dei catalani. A rilanciare le ultime notizie al riguardo è il quotidiano sportivo ‘Marca' che racconta anche alcuni dettagli della vicenda: ovvero, che tra le parti sarebbe stata già raggiunta una bozza d'intesa tra il direttore sportivo dei catalani, Robert Fernández, i rappresentanti del club brasiliano e l'agente del calciatore che al Gremio è attualmente vincolato da un contratto fino al 2021.

Le somme. La trattativa è giunta alle battute conclusive, i più ottimisti dicono sia già fatta al punto da citare anche un ulteriore passaggio burocratico a sostegno del buon esito della transazione. Un aiuto in tale senso arriverebbe dalla disponibilità di Coutinho che starebbe pensando di prendere il passaporto portoghese (sua moglie Aine è di origini lusitane) per essere tesserato come giocatore europeo e lasciare di fatto libero una casella da extracomunitario in casa blaugrana. Relativamente alle cifre, la maggior parte dell'esborso è quantificato in 30 milioni di euro ai quali andrebbero aggiunti altri 10 in base ad alcuni bonus o clausole legate al numero di presenze e alle partite giocate.

in foto: La scheda di Arthur (fonte Transfermarkt)

Quando può arrivare Arthur a Barcellona? A fornire un ulteriore ragguaglio è l'edizione on-line del giornale brasiliano UOL: il calciatore resterebbe in Brasile fino a gennaio 2019 per unirsi ai nuovi compagni di squadra.

Erede di Iniesta. Le caratteristiche tecniche ne fanno l'alternativa numero uno all'attuale ‘mago' della mediana catalana. Un centrocampista definito completo, il classico ‘uomo di lotta e di governo' che racchiude nel suo bagaglio tecnico sia la capacità di difendere sia quella di impostazione gioco, compresa la possibilità di fare incursioni nell'area avversaria.