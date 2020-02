in foto: Lo sbarco di Piqué – Twitter Barcellona

Dopo aver mandato segnali inquietanti in occasione dell'ultima vittoria contro il povero Eibar, Leo Messi e il Barcellona sono arrivati a Napoli per giocarsi la prima gara dell'ottavo di finale contro la formazione di Rino Gattuso. A distanza di tre anni dallo sbarco nella città partenopea del Real Madrid dell'allora idolo Cristiano Ronaldo, questa volta sono stati i bluagrana a mandare in tilt il traffico intorno all'hotel scelto per la trasferta italiana.

Prima di ricevere gli applausi dei tifosi appostati sotto l'albergo, i giocatori di Quique Setién sono dunque sbarcati a Capodichino nel primo pomeriggio: insieme alla partenza dalla Spagna, uno dei momenti più importanti della loro spedizione campana che il profilo Instagram del Barcellona ha voluto testimoniare con delle storie realizzate ad hoc.

in foto: Griezmann e gli altri giocatori blaugrana – Twitter Barcellona

Anche Pino Daniele nella compilation catalana

I social media manager del club catalano, non si sono però limitati a postare dei video ‘normali'. Le clip pubblicate al momento della partenza e dell'arrivo sono infatti state accompagnate da un sottofondo musicale speciale e tipicamente napoletano, grazie alle note di diverse canzoni molto famose: tra cui quelle di un brano di Raffaello (noto cantante neomelodico partenopeo) e quelle di ‘Che idea', storica ‘hit' del cantautore Pino D'Angiò.

La scelta della colonna sonora migliore per testimoniare l'arrivo a Napoli di Messi e compagni, non si è però fermata a queste due scelte musicali. Oltre ad alcuni brani della colonna sonora di Gomorra, e all'utilizzo di uno dei grandi classici dell'indimenticato Pino Daniele (‘Je so' Pazzo') sui profili social del Barcellona è anche spuntata una versione di ‘Santa Lucia', storica canzone napoletana dedicata al famoso quartiere del capoluogo campano, reinterpretata dal maestro Luciano Pavarotti.