Una città impazzita di gioia. Incredula e felice. La Roma ha sconfitto i giganti del Barcellona e nella notte ‘magica' dell'Olimpico li ha frastornati, schiantati ed eliminati dalla Champions. A fare la differenza quella rete segnata dal bosniaco al Camp Nou dopo che la sfortuna (gli autogol) e qualche decisione arbitrale (due rigori non concessi) le avevano dato solo il valore della ‘bandiera' – come si dice in gergo. La squadra di Di Francesco ha conquistato una storica semifinale e lo ha fatto sovvertendo tutti i pronostici della vigilia, compresa la sicumera con la quale i catalani erano scesi in campo convinti che sarebbero riusciti a portare a casa la qualificazione limitandosi a gestire la partita, facendo possesso palla…

Di Francesco: "Adesso puntiamo alla finale, crediamoci"

Invece no, il dio del calcio ha premiato il coraggio e il carattere, la qualità e l'esperienza (soprattutto quella di Dzeko), il merito di averci creduto fin dall'inizio senza lasciarsi intimorire. Dzeko apre le marcature, De Rossi raddoppia e infine arriva la deviazione di testa di Manolas che su calcio d'angolo lascia di sasso l'intera difesa dei catalani. In quel momento il castello blaugrana va in frantumi e trascina con sé anche Messi, assente non giustificato della serata.

Ci credevamo veramente, li ho abbracciati tutti nello spogliatoio – ha ammesso il tecnico della Roma, Di Francesco, ai microfoni di Premium -. Oggi raccogliamo il giusto premio ad un grande lavoro ma non finisce qui… Perché non dobbiamo credere alla finale non ci dobbiamo accontentare, siamo in semifinale e perché non dobbiamo credere di andare a Kiev. Abbiamo fatto una grande impresa, ma dobbiamo ambire sempre a qualcosa di più. Adesso pensiamo al derby.

Totti: "Bellissimo vivere per questi colori"

Dopo la storica vittoria dell'As Roma, che e' approdata in semifinale di Champions League, si scatenano i caroselli in citta'. Il messaggio su Twitter dell'ex capitano, Totti, arriva a suggello di una serata bellissima: "È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma", ha scritto il ‘dieci' giallorosso.