Un brivido, al terzo minuto, poi lo show. Il Barcellona ha tenuto col fiato sospeso il proprio pubblico per soli 5 minuti, poi ha dato vita ad un assolo che ha affossato il piccolo Girona, lasciando agli avversari solamente le bricione di un match dominato in lungo e in largo. E dove, oltre ai soliti Messi e Suarez, c'è stata gloria anche per l'ultimo arrivato: Philippe Coutinho che ha trovato la via per il suo primo goal in Liga con la maglia azulgrana.

Una goleada annunciata e banale al Camp Nou. Eppure all'inizio qualcuno ha anche sperato che la striscia di imbattibilità del Barcellona potesse frenare grazie alla rete, dopo soli 3 minuti di gioco, da parte di Portu che approfitta di una amnesia difensiva regalando una gioia immensa, ma estemporanea, ai propri tifosi.

Suarez e Messi show.

Luis Suarez prima, Messi poi mettono tutto in sesto nei primi 45 minuti con una doppietta per parte. Poi, l'uruguaiano si supera a fine match cogliendo l'hattrick che gli regala il pallone al 90′. Nel mezzo, Philippe Coutinho, l'uomo di gennaio, l'ultimo acquisto strapagato dai catalani – al Liverpool – e finalmente andato oltre al digiuno.

La perla di Coutinho.

La rete del brasiliano è un toccasana per sè e per il Barcellona, perché segna un punto di non ritorno che permette di pensare in modo più che positivo per il futuro della squadra. La prima rete in Liga arriva al 66′ ed è di rara bellezza: l'ex Liverpool raccoglie un passaggio sul vertice sinistro, si gira su se stesso e lascia partire un destro a giro sul secondo palo che si insacca sotto la traversa. Applausi da tutti, compagni, tifosi, avversari.

Barça, unica senza sconfitte.

Il Barcellona così resta l'unica squadra dei principali campionati europei a non aver subito ancora una sconfitta. Il compito sarà affidato la prossima volta al piccolo Las Palmas, in un'impresa decisamente improba per un club tecnicamente limitato e che non ha potuto nemmeno ingaggiare lo svincolato Nasri, fresco squalificato per un anno per doping.