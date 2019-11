Mauro Icardi è sempre con il Paris Saint Germain. L'attaccante argentino oggi dopo la botta al piede rimediata in Champions era stato spedito in panchina da Tuchel, ma all'80' l'ex capitano nerazzurro entra in campo e dopo appena cinque minuti firma il gol che permette al Paris di vincere anche in casa del Brest, piegato 2-1.

Brest-PSG 1-2, Icardi decisivo

Neymar e Mbappé sono infortunati. In panchina Icardi, dall'inizio ritorna Cavani, nel tridente con Sarabia e Di Maria che realizza il gol dell'1-0. Il Paris si divora un paio di volte il gol del raddoppio, prima lo manca lo spagnolo, poi il ‘Matador' che è parso in grande ritardo di condizione. Nella ripresa il Brest cerca il pari e lo trova con Grandsir che controlla bene e con un rasoterra batte Keylor Navas. L'1-1 non è un cattivo risultato per il Paris che è saldamente al comando della Ligue 1. Ma la squadra campione di Francia non si accontenta mai, e così Tuchel all'80' manda in campo Icardi che dopo cinque minuti timbra il cartellino. Il primo pallone è buono per Maurito che segna il gol del 2-1, poco dopo potrebbe realizzare anche la doppietta personale. Icardi è sempre più al centro del progetto, il suo presente e il suo futuro si chiamano Paris Saint Germain.

I numeri di Mauro Icardi con il Paris Saint Germain

L'ex bomber dell'Inter ha dei numeri incredibili con il PSG. Icardi ha giocato 6 partite di Ligue 1 e realizzato 5 gol in 375 minuti. In Champions League Icardi ha segnato 4 gol in 4 partite, di minuti ne ha disputati 258. Complessivamente Icardi dunque ha realizzato 9 gol in 10 partite, per un totale di 633 minuti. In pratica Icardi segna un gol ogni 63 minuti, con una media invidiabile in Champions League, una rete ogni 64 minuti e mezzo. Con il Paris Icardi ha ritrovato il gol con grande facilità. Lo scorso anno con l'Inter realizzò 17 gol, 11 in campionato e 4 in Champions. Ora è quasi in doppia cifra e si è ancora a novembre.