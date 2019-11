Mauro Icardi si sta prendendo piano piano il Paris Saint Germain sulle proprie spalle grazie ai suoi gol che oramai sono un appuntamento fisso in campo. L'argentino ex Inter ha siglato la vittoria in Champions League di mercoledì sera contro il Club Brugge permettendo ai parigini di rimanere saldamente in vetta al proprio girone, con vista sugli ottavi di finale.

E' stato l'ottavo gol in 10 partite in Champions League per l'attaccante argentino che sta confermando le proprie doti da bomber di razza che si erano già intraviste in maglia nerazzurra quando, a soli 25 anni si era di prepotenza inserito tra i più prolifici attaccanti di sempre. Adesso, dopo un apprendistato dovuto, un recupero di forma necessario, giocando con continuità sta regalando a Tuchel e ai tifosi del Psg prestazioni importanti.

Media record tra Inter e Paris Saint-Germain

La media europea è strabiliante: contando le apparizioni nella massima Coppa continentale, Mauro Icardi ha realizzato 8 reti in 10 gare, 6 con i nerazzurri nella passata stagione, 4 con i francesi in quest'edizione. Arrivando a numeri da fuoriclasse europeo e goal pesanti: in 4 occasioni ha segnato il goal del vantaggio, in 3 il goal del pareggio. Il tutto, per il momento, nella sola fase a Gironi visto che l'anno scorso l'Inter non proseguì l'avventura europea ma con la possibilità di migliorarsi ulteriormente: al Psg mancano altre due gare da giocare e gli ottavi sono già confermati. Quindi, per Icardi potrebbero esserci almeno nuove quattro presenze internazionali.

Il podio dei migliori: c'è anche Simone Inzaghi

Icardi, con questa media in Champions League è saldamente all'interno della Top Five dei migliori realizzatori di sempre. In assoluto meglio di lui hanno fatto soltanto tre giocatori, che nelle prime 10 partite di Champions hanno segnato 9 goal. Si tratta di Sadio Mané, campione d'Europa in carica con il Liverpool, Harry Kane, vice campione d'Europa con la maglia del Tottenham, e Simone Inzaghi, quando vestiva la maglia della Lazio.