Mauro Icardi si sta pian piano conquistando il suo spazio nell'attacco del Paris Saint-Germain. Dopo un primo mese di ambientamento nel quale è rimasto a secco, la verve realizzativa dell'attaccante argentino a Parigi è esplosa nel mese di ottobre e l'ex capitano dell'Inter ha realizzato la bellezza di sette reti tra Ligue 1 e Champions League. Il bilancio di Maurito fino a questo momento è: 556 minuti giocati, 7 reti e un assist. A Parigi Icardi ha trovato continuità di rendimento e di gol dopo un periodo iniziale non facile ma ora i numeri parlano per lui e Tuchel lo sta impiegando sempre di più da titolare. numero 18 della squadra parigina a Rmc Sport ha dichiarato:

Devo dimostrare in campo tutte le mie qualità. Il mese di ottobre è stato positivo, ma c'è ancora tanto da fare. Devo continuare così nei prossimi mesi. Vedremo a fine stagione se resterò, voglio fare ottime cose. È per questo che sono qui.

Icardi: Farò di tutto per restare

Il centravanti di Rosario è sbarcato in Francia in prestito dall'Inter e per riscattarlo, a fine stagione, il PSG dovrebbe sborsare 70 milioni di euro. Icardi ha parlato anche del suo futuro nel corso dell'intervista e ha affermato:

Se rimango? Vedremo a fine stagione, voglio fare ottime cose, sono venuto per questo. Certamente giocare per un club come il Psg è importante, è uno dei migliori al mondo. Farò di tutto per restare.

La frecciata all'Inter: Psg è la miglior squadra in cui ho giocato

Sicuramente il Paris Saint Germain è la miglior squadra in cui ho giocato. Qui ho una buona chimica con i miei compagni di squadra e questo mi rende più facile segnare.

Qualche giorno Maurito con queste le parole pronunciate dopo la partita tra il PSG e Marsiglia di Ligue 1, finita 4-0 per i parigini con le doppiette dell'attaccante argentino e di Mbappé. Una frecciata piuttosto pesante nei confronti dell'Inter e potrebbe anche essere un messaggio per il futuro del calciatore argentino che, ricordiamo, è in prestito a Parigi.