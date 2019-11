Il Paris Saint-Germain, con l'ultima vittoria di misura sul Bruges, ha praticamente messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il merito di questo trend positivo in Europa è anche di Mauro Icardi, che dopo un comprensibile periodo d'ambientamento ha ricominciato a segnare con regolarità anche con la maglia del club campione di Francia, non solo in Ligue 1 ma anche e soprattutto in Champions.

Ancora di proprietà dell'Inter, che come ha dichiarato Beppe Marotta continua a seguirlo con attenzione, il centravanti argentino ha dunque conquistato i suoi nuovi tifosi con quattro reti in campionato e altrettante nel massimo torneo continentale: il suo vero ‘giardino di casa'. Come riferito dalle statistiche Opta, il ventiseienne di Rosario, tra Inter e PSG, ha infatti messo a segno 8 gol in 10 presenze in Champions.

Chi ha fatto meglio di Icardi?

Nella storia della competizione, solo tre giocatori hanno fatto meglio di Maurito. Il primo è Sadio Mané, capace di mettere in porta nove palloni nelle prime dieci gare di Champions giocate con la maglia del Liverpool. Con gli stessi gol troviamo anche Harry Kane del Tottenham e Simone Inzaghi. L'attuale allenatore della Lazio, è infatti il miglior realizzatore della storia biancoceleste in Europa (20 reti), e buona parte di quelle nove reti le realizzò in un'unica sera: quella del suo famoso poker al Marsiglia nel 2000.

Messi e Cristiano Ronaldo

Nella speciale classifica dedicata ai bomber che in Europa si sono contraddistinti nelle loro prime dieci apparizioni, non ci sono clamorosamente sia Leo Messi che Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Barcellona ha infatti segnato solo due gol nei suoi primi dieci gettoni europei con la maglia blaugrana. CR7 ha invece cominciato segnare in Europa soltanto dalla sua ventisettesima presenza, quando fu il protagonista con la maglia dello United nel celeberrimo 7-1 rifilato alla Roma di Totti.