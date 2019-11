Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Dove giocherà lo svedese dopo la conclusione dell'esperienza con la maglia dei Los Angeles Galaxy? A rivelarlo a sorpresa ci ha pensato Don Garber, ovvero il boss della Major League Soccer. Ibra, a detta del patron del massimo campionato a stelle e strisce, tornerà in Italia per vestire nuovamente la maglia del Milan. Una vera e propria bomba di mercato che inevitabilmente fa sognare i tifosi rossoneri. (in aggiornamento)

Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare in Italia, e a indossare la casacca rossonera. Non ha dubbi Don Garber, patron della Major League Soccer, che in un'intervista a Espn, senza troppi giri di parole ha dichiarato: "Ibrahimovic sta per tornare al Milan". Il classe 1981 pronto a trovarsi una nuova squadra dopo la conclusione dell'avventura oltreoceano con i Los Angeles Galaxy, riapproderà nella squadra in cui ha militato dal 2010 al 2012, protagonista di un momento difficile in Serie A. Queste le parole di Garber: "Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno qui di questi giocatori, come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni e ora è stato reclutato dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in appena due anni, spero di vederlo tornare in Mls ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona".

Chi è Don Garber, il boss della Major League Soccer che ha svelato il futuro di Ibrahimovic al Milan

Don Garber è un personaggio molto conosciuto nello sport americano. Il classe 1957 dal 1999 ricopre il ruolo di "Commissioner" della Major League Soccer, ovvero la massima lega calcistica a stelle e strisce, protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime stagioni. All'interno del board dirigenziale della Federcalcio degli States, Garber vanta anche un passato nella National Football League. Per lui perdere un'icona come Ibrahimovic, rappresenta ovviamente un duro colpo, soprattutto dal punto di vista dell'immagine e dell'appeal del calcio statunitense.

Ibrahimovic e il ritorno in Italia nelle ultime notizie di mercato

Cosa c'è di vero in questa indiscrezione? Ibrahimovic tornerà davvero al Milan? Nei prossimi giorni ne sapremo di più su quello che potrebbe essere un sorprendente ritorno (Ibra è finito al centro anche dell'interesse del Napoli e soprattutto del Bologna di Mihajlovic). Anche in passato il bomber è stato accostato ai rossoneri, anche se poi non se n'è fatto più nulla. Di certo il club del capoluogo lombardo lo riabbraccerebbe subito, a giudicare dalle parole del direttore tecnico Maldini che ha definito la possibilità di rivedere Ibra al Milan come "un sogno".