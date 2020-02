Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Lo svedese, già diffidato, è stato ammonito nel corso del primo tempo di Milan-Juventus per aver colpito De Ligt con un braccio troppo largo in un contrasto aereo all'altezza del centrocampo. L'arbitro Valeri non ha avuto esitazioni nell'estrarre il cartellino giallo, soprattutto dopo aver visto il difensore olandese finire per terra dolorante dopo aver subito il colpo. Lo stesso Ibrahimovic, consapevole di aver sbagliato, non ha protestato in maniera plateale.

(in aggiornamento)