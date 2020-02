Zlatan Ibrahimovic "ruggisce" e non vede l'ora di scendere in campo nel derby in programma domenica sera. Il bomber del Milan è tornato ad allenarsi sul campo e sembra aver definitivamente smaltito l'influenza e il fastidio al polpaccio che lo avevano costretto al forfait contro il Verona. Lo svedese ha pubblicato un video sui suoi profili social mentre è alle prese con un allenamento a Milanello e fa sentire tutta la sua voglia di affrontare i nerazzurri.

Zlatan Ibrahimovic, le ultime notizie sul recupero in vista del derby

Niente lascia presagire un'assenza di Zlatan Ibrahimovic nel super derby Inter-Milan in programma nel prossimo turno di campionato. Il centravanti nella giornata di ieri si è allenato in palestra, ma solo per non correre il rischio di subire una ricaduta dell'attacco influenzale che, in combo con l'affaticamento al polpaccio, gli avevano impedito di giocare con il Verona. Oggi Ibra è tornato a lavorare sul terreno di gioco con un allenamento personalizzato, che alimenta il grande ottimismo in vista del totale recupero. Come anticipato da Zvonimir Boban non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza da titolare di Ibrahimovic nella stracittadina contro la squadra allenata da Antonio Conte.

Ibrahimovic e il ruggito su Instagram, i leoni non sembrano umani

E per infiammare il popolo rossonero, Zlatan Ibrahimovic ha utilizzato ancora una volta i suoi profili social. Su Instagram, il bomber svedese ha postato un video mentre è alle prese con l'allenamento odierno sul terreno di gioco di Milanello. Nello stesso, l'esperto centravanti si lascia ad andare ad un vero e proprio ruggito, a dimostrazione della voglia di scendere in campo nel derby. Il tutto accompagnato da queste parole che non hanno bisogno di commenti: "I leoni non sembrano umani". L'Inter è avvisata: per vincere il derby bisognerà necessariamente ingabbiare il "leone" Ibrahimovic.