Zlatan Ibrahimovic era l'uomo più atteso del derby di Milano. L'attaccante svedese del Milan è stato uno dei protagonisti della notte di San Siro ma, nonostante abbia firmato un gol e un assist, i rossoneri hanno perso 4 a 2 in rimonta e ormai non vincono una stracittadina dal 31 gennaio 2016. Il centravanti di Malmoe aveva gli occhi puntati su di sé e non ha tradito le attese: lo stacco imperioso su Godin prima dell'errore di Padelli sul primo gol e il tocco di testa con cui ha infilato sul secondo palo il raddoppio allo scadere del primo tempo sembravano il preludio ad un ritorno trionfante di "Re Zlatan" nel derby della Madonnina ma nella ripresa è cambiato tutto.

La sua esultanza di sfida verso la curva Nord aveva riacceso quella miccia che i tifosi rossoneri non vedevano più ma nel secondo tempo con il passare dei minuti si è spento Ibra e il Milan non ha più reagito. Ibracadabra è apparso piuttosto amareggiato nel post-partita e ai microfoni di Sky ha dichiarato:

Il primo tempo è stato quasi perfetto, il secondo l'esatto contrario. All'intervallo ci siamo detti che sarebbero stati importanti i primi 15 minuti della ripresa e invece abbiamo preso due gol. Nel primo abbiamo fatto tatticamente quello che avevamo provato tutta la settimana. Nel secondo tempo abbiamo preso il primo gol e la squadra ha perso fiducia, abbiamo smesso di giocare. Poi hanno fatto il secondo ed è caduto tutto.

Ibra: Inter? Non mi sono sembrati da secondo posto

Infine Zlatan Ibrahimovic ha espresso la sua opinione sulla sua ex squadra e sul suo percorso in campionato lanciando una frecciatina all'Inter: "È anche l'esperienza di queste partite. Se vinci 2-0 devi saper gestire, soprattutto una squadra come l'Inter. Come l'ho vista? Nel primo tempo non mi sono sembrati da secondo posto". Il numero 21 del Milan non era al corrente che con questa vittoria la sua ex squadra avrebbe agganciato la Juventus in vetta al campionato oppure è stato una provocazione in piena regola?