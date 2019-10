Una nuova esperienza in Australia, prima del ritorno in grande stile nel calcio che conta, magari in Serie A. Zlatan Ibrahimovic è seriamente tentato dalla proposta del Perth Glory che attraverso il suo presidente ha confermato la volontà di puntare sul bomber svedese per le ultime partite di campionato. Un mini-contratto da qui a fine anno per Ibra che incasserebbe un ingaggio importante, e potrebbe poi a gennaio tornare sul mercato e senza precludersi la possibilità di una nuova avventura in Italia.

Zlatan Ibrahimovic, nelle ultime notizie l'offerta dall'Australia del Perth Glory

Il Perth Glory vuole Zlatan Ibrahimovic. Il club che milita nel massimo campionato di calcio australiano è intrigato dalla prospettiva di puntare sul bomber svedese nelle ultime sei partite della stagione. È stato lo stesso patron del Perth Tony Pignata a svelare al quotidiano The Age di essere già in contatto con Mino Raiola, storico agente del centravanti reduce dalla conclusione della sua avventura sportiva negli Stati Uniti con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Sul piatto c'è un'offerta molto importante, legata ai gettoni di presenza di Ibra che da qui a gennaio potrebbe aiutare la formazione australiana e poi tornare libero sul mercato. Un possibile contratto a tempo dunque che permetterebbe al classe 1981 di "allenarsi" senza perdere il ritmo partita (in un torneo di certo non molto competitivo), per poi essere pronto nel 2020 per una nuova avventura professionale.

Ibrahimovic, e il possibile futuro in Italia nel 2020

La proposta del Perth Glory dunque, almeno sulla carta ha tutte le carte in regola per essere accettata da Ibrahimovic. Chiusa la potenziale parentesi australiana, il bomber potrebbe diventare un uomo-mercato anche per la Serie A. D'altronde le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia dopo le avventure con Juventus, Inter e Milan non mancano: quella più "concreta" sembra essere quella del Napoli con De Laurentiis che ha aperto allo svedese. Possibile stipendio complessivo da circa 5 milioni di euro per lui, ripartito con 1.5 milioni per 6 mesi, da gennaio a giugno, e la parte restante per l'annata successiva. Attenzione anche alle suggestioni Bologna (con Ibra intrigato dalla possibilità di lavorare con Mihajlovic) e Fiorentina, senza dimenticare il Milan con Paolo Maldini che ha definito un "sogno" il possibile ritorno dell'esperto attaccante.