in foto: https://twitter.com/s04_us/status/1195015226732662784

Anche a 38 anni Zlatan Ibrahimovic è capace di finire al centro di un vero e proprio tormentone di mercato. Il futuro del bomber svedese, congedatosi dai Los Angeles Galaxy è un'incognita. L'ultima ad accomodarsi al tavolo delle pretendenti, anche un po' per gioco è lo Schalke 04. Il club tedesco attraverso il suo profilo ufficiale Twitter negli Stati Uniti ha provato a convincere Ibra a trasferirsi a Gelsenkirchen, in un modo molto particolare.

Lo Schalke chiama Ibrahimovic su Twitter

Lo Schalke 04 chiama Ibrahimovic. Tra il serio e il faceto, anche il club tedesco ha provato a fare un tentativo per lo svedese pronto per una nuova avventura professionale dopo l'addio ai Los Angeles Galaxy. Un congedo concretizzatosi in modo molto particolare, con dichiarazioni in perfetto stile Ibrahimovic: "Veni, vidi, vici. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire vivo ancora una volta. Ai tifosi dei Galaxy, avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. È stato un piacere. La storia continua… Adesso tornate a seguire il baseball".

Il messaggio sfottò dello Schalke per Ibra

E proprio su questo invito, ha giocato lo Schalke. Attraverso il profilo ufficiale in lingua americana, il club tedesco ha cercato di convincere Ibrahimovic con queste parole: "Non preoccuparti Zlatan, non c’è il baseball qui a Gelsenkirchen". Il tutto accompagnato da una foto di Ibra alle prese con un'esultanza con una maglia biancoblu e dall'hashtag #DaretoSchalke, ovvero "Vieni qui se hai coraggio". Dopo aver piazzato in passato il colpo Raul, lo Schalke tenta a piazzare il colpaccio con un'altra grande gloria.

Quale sarà il futuro di Ibrahimovic, le ultime di mercato

Scherzi a parte sarà molto difficile vedere Ibrahimovic in maglia biancoblu. Al contrario sono alte le chance per un ritorno del bomber in Serie A, dopo le esperienze con Juventus, Inter e Milan. Se l'Atalanta si è tirata fuori dalla corsa per il 38enne, attenzione al Napoli che potrebbe mettere sul piatto un contratto da 5 milioni di euro per i prossimi 6 mesi, con opzione per il rinnovo. Senza dimenticare il Bologna di Mihajlovic, e un Milan-bis, con le dichiarazioni del boss della MLS che hanno fatto sognare nei giorni scorsi i tifosi rossoneri.