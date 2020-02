Chi dice che la Serie A non regala più duelli tra grandi campioni? Certo, forse non è più come il passato ma in quale altro posto del mondo potete ammirare l'incrocio tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic per ben tre volte nel giro di sessanta giorni? Milan e Juventus si affronteranno per ben tre volte da oggi all'11 aprile, due volte per la semifinale di Coppa Italia e una per il ritorno in campionato, ma gli occhi saranno puntati principalmente sui due fuoriclasse.

I due non si sono mai particolarmente amati, e con i loro caratteri era difficile immaginare il contrario, però c'è sempre stato grande rispetto anche se a livello verbale sono sempre volati è sempre stato lo svedese a scagliarsi contro CR7, e non il contrario (queste le più recenti: “Ronaldo? Per me il vero Ronaldo è solo il brasiliano” e “Per lui è una sfida andare alla Juventus? Una squadra che ha vinto la Serie A sette volte di seguito? Ca****e. Andare in un club del genere non è una sfida. Se cercava una nuova sfida, sarebbe dovuto andare alla Juve quando era in Serie B, per riportarla in Serie A e farla tornare ai vertici").

Gli scontri diretti: il bilancio è a favore di CR7

Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic non si sono incontrati in molte occasioni in questi anni e negli undici scontri che li hanno visti faccia a faccia il bilancio è favorevole al portoghese, che ha vinto in cinque confronti. Ibrahimovic ha dalla sua una sola vittoria contro Cristiano, quella del Clasico del 2009, deciso da un suo gol, mentre in altre cinque occasioni la gara è finita in parità. Quando si sono ritrovati faccia a faccia Ronaldo ha segnato 6 reti mentre Zlatan è fermo a 3.

Ibra vs CR7: l'incrocio più bello è Svezia-Portogallo

L'incontro ravvicinato più bello e avvincente tra i due è, sicuramente, lo spareggio per decidere se ad andare al campionato del mondo in Brasile nel 2014 dovesse essere la nazionale portoghese o quella svedese. Il risultato di 1-0 della gara d'andata per il Portogallo diede vita ad un ritorno incandescente e pieno di colpi di scena con Ibrahimovic autore di una doppietta e Cristiano che decise il match con tre gol bellissimi. Selezione lusitana ai Mondiali, Ibra a casa.

Tutti gli scontri diretti tra Ibrahimovic e CR7

Non è ancora certo che i due siano entrambi in campo questa sera ma se così fosse si tratterebbe del dodicesimo incrocio tra i due e, inutile nasconderlo, c'è grande curiosità per questa sfida nella sfida. Questi tutti gli scontri diretti ufficiali tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo:

3/11/2015: Real Madrid-PSG 1-0

21-10-2015: PSG-Real Madrid 0-0

19-11-2013: Svezia-Portogallo 2-3 (3 gol di C. Ronaldo, 2 di Ibrahimovic)

15-11-2013: Portogallo-Svezia 1-0 (1 gol di C. Ronaldo)

03-11-2010: Milan-Real Madrid 2-2

19-10-2010: Real Madrid-Milan 2-0 (1 gol di C. Ronaldo)

29-11-2009: Barcellona-Real Madrid 1-0 (gol di Ibrahimovic)

11-03-2009: Manchester United-Inter 2-0 (1 gol di C. Ronaldo)

24-02-2009: Inter-Manchester United 0-0

11-10-2008: Svezia-Portogallo 0-0

28-04-2004: Portogallo-Svezia 2-2