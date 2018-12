Ora sappiamo che a vincere i Palloni d'Oro insieme a Messi non era Cristiano Ronaldo ma Florentino Perez.

Con la consueta tranquillità e sobrietà Zlatan Ibrahimovic si è espresso sul Pallone d'Oro 2018 appena assegnato a Luka Modric e ha commentato così anche il duopolio dell'ultimo decennio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che ha precluso anche a lui la possibilità di vincere il trofeo più ambito a livello individuale. L'attaccante svedese è stato un protagonista del calcio europeo in questi anni ma il binomio della Pulce e CR7 non gli ha permesso di essere mai preso in considerazione per il premio. Questo dominio è stato interrotto da Modric, che è stato il primo dal 2007 a strappare il Pallone d'Oro ai due alieni e Ibra, che non ha mai avuto problemi a dire la sua opinione, ha commentato ironicamente questa decisione di assegnare il premio al croato e, secondo quanto raccolto da Fox Sports Asia, Zlatan ha lanciato una vera e propria frecciata al Real Madrid e a Florentino Perez.

Il messaggio che ha voluto far passare Ibrahimovic è molto forte e lascia intendere come il premio venga quasi assegnato "d'ufficio" ai giocatori della Casa Blanca anche se non lo meritano. La dichiarazione del giocatore dei Los Anglese Galaxy sembra essere una delle sua classiche provocazioni che si mescolano ad un pizzico di rimpianto per quanto fatto in questi anni senza esser considerato per questo premio.

Ibra, si allontana il Milan

Il nome di Zlatan Ibarhimvoci sembra allontanarsi sempre di più dal Milan ma Leonardo e Maldini sarebbero già a lavoro: tra i nomi sul taccuino dei due dirigenti ci sarebbero quelli Alexandre Pato, altro ex rossonero che potrebbe tornare; i due attaccanti del Liverpool Divock Origi e Daniel Sturridge, che sono fuori dai piani di Jurgen Klopp, e Vincent Janssen, punta del Tottenham orami fuori dai radar di Pochettino.