Come ogni fine campionato che si rispetti, è il momento di tirare le fila di una stagione lunga, combattuta e che ha tenuto in bilico i fantallenatori fino all'ultima giornata (il pagellone del campionato). Tante le sorprese, altrettante le conferme ad alti livelli, moltissimi i flop che hanno fatto bofonchiare o sacramentare gli amanti del gioco più bello dopo il calcio. Attribuiamo, dunque, gli oscar del fantacalcio 2017-2018, analizzando per ogni reparto i giocatori capaci di primeggiare per rendimento, gol e assist.

Volendo fornirvi un'anticipazione, vi mettiamo in fila subito quattro nomi: Alisson, De Vrij, Luis Alberto e Immobile (leader della classifica capocannonieri). Sono loro alcune delle facce che hanno reso più felici i giocatori del fantacalcio. Ma non mancano le sorprese. Prima di approfondirle, però, vi anticipiamo anche un altro report statistico guardando ai migliori rigoristi della stagione. "Mister infallibilità" è Antenucci con 5 su 5, uno anche ieri nella vittoria-salvezza della Spal sulla Sampdoria; 100% anche per De Paul, Thereau e Pazzini, che ne hanno tirato uno in meno; tra chi ne ha tirati di più spiccano Immobile e Quagliarella con 7 su 8, 6 su 7 per l'interista Icardi.

Portieri: Alisson il migliore, Viviano pararigori, flop Scuffet

La sorpresa stagionale è senza dubbio il romanista Alisson. Partito a fari spenti, dopo poche comparse in Europa League dello scorso anno (peraltro neanche convincenti), il brasiliano si è imposto all'attenzione di tutti con numeri straordinari: 6,36 di media, 5,76 di fantamedia e anche due rigori parati. Nessuno è riuscito a issarsi così in alto in serie A. Alle sue spalle il torinese Sirigu (6,36) si è rilanciato per continuità di rendimento, insieme all'interista Handanovic (6,29) e al clivense Sorrentino (6,29). Alla voce fantamedia sono stati gli juventini Buffon (5,55) e Szczesny (5,53) a dividersi porta bianconera e piazza d'onore. A proposito di rigori parati è il sampdoriano Viviano ad aggiudicarsi la palma di migliore con 4, seguito da Sorrentino e Sirigu con tre. Alla voce flop, infine, è Scuffet a finire dietro la lavagna, avendo perso la maglia da titolare dopo appena 6 presenze con 5,67 di media e 4,33 di fantamedia.

Difensori: goleador De Vrij, Kolarov assistman, delusione Bruno Peres

È tutto straniero il podio dei migliori difensori del nostro campionato. Guardando solo alla fantamedia, parametro che racchiude bonus e malus, è il laziale De Vrij, già promesso sposo dell'Inter, ad aggiudicarsi la prima posizione con 6,74, seguito a stretto giro dal napoletano Koulibaly (6,63) e dal romanista Kolarov (6,6). Un podio che trova tante similitudini con le classifiche di specialità: tra i più prolifici troviamo infatti ancora il laziale con sei centri, seguito dal napoletano con cinque e dal torinese De Silvestri, anche lui a quota cinque. Romanista, invece, leader degli assistman con sette passaggi vincenti, con il veronese Romulo a cinque. È giallorosso anche uno dei flop stagionali, ovvero Bruno Peres (5,72), tra i pochi a non trovare feeling con Di Francesco. Male anche Masina (5,51), caduto rovinosamente dopo essere stato vicino all'azzurro e lo juventino Lichtsteiner (5,62) ai saluti con il bianconero.

Centrocampisti: laziali al comando con Milinkovic e Alberto, male Biglia

Se la Lazio ha sfiorato il piazzamento in Champions, buona parte del merito è da ascrivere a un centrocampo cinque stelle, in cui spiccano le prestazioni di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Una coppia da quasi 200 milioni di euro, che ha saputo primeggiare in tutte le classifiche di rendimento. Il primo, trequartista trasformato in regista alto e incursore da Inzaghi, ha viaggiato a 7,53 di fantamedia, con 10 gol e 13 assist; nel basket parlerebbero di "doppia-doppia", per rimarcare numeri da capogiro. Molto bene anche il compagno che lo segue con 7,49 di rendimento e lo precede alla voce gol, dove ha raggiunto quota 12. A batterli, però, in termini di performance è l'atalantino Ilicic, protagonista di una stagione straordinaria in quel di Bergamo, come testimonia il 7,74 finale. Tra gli altri goleador, val la pena ricordare l'interista Perisic con 11, mentre tra gli assistman seconda piazza per Douglas Costa (11), terza a parimerito con 9 per Perisic, Verdi, Nainggolan, Brozovic. Tra i flop, non è andata particolarmente bene all'ex laziale Biglia (5,88), male anche i romanisti Gonalons (5,85) e Strootman (5,88), oltre al friulano Fofana (5,87).

Attaccanti: dominio Immobile-Icardi, da dimenticare André Silva

Dopo una rincorsa lungo un anno, è stato quasi inevitabile che Immobile e Icardi finissero appaiati alla voce gol fatti. 29 a testa e primo posto in condivisione, ma il laziale ha dimostrato molta più continuità del rivale interista, al di là degli infortuni. Sono le cifre a rappresentarlo in maniera nitida con Ciro che raggiunge quota 9,2 di fantamedia e Maurito che si ferma a 8,82. Terzo in entrambe le classifiche lo juventino Dybala con 22 e 8.39. Tra gli assistman, invece, spiccano i napoletano Callejon (11) e Insigne (10), con il solo Ljajic (9), ripescato nel finale di stagione da Mazzarri, che riesce a tenere il passo straordinario dei genietti di Sarri. Per chiudere con le dolenti note, sono tante le ragioni dei fantallenatori per masticare amaro. Dopo la strepitosa stagione di Cagliari, Borriello (5,5) non è riuscito a ripetersi: complici gli infortuni, ha disputato appena 12 gare. Ancora male Berardi (5,63), recuperato ma molto in ritardo dalla cura-Iachini; per non parlare di Falcinelli (5,84) che, dopo la doppia cifra di Crotone, non ha saputo ripetersi tra Sassuolo e Fiorentina. Da dimenticare il campionato di "mister 40 milioni" André Silva (5,98).