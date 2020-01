Oltre il risultato. Nonostante il ko e l'eliminazione contro la Juventus, i tifosi della Roma non hanno mai smesso di incitare la squadra anche dopo il fischio finale. Nella "pancia" dell'Allianz Stadium di Torino, è infatti andata in scena una vera e propria festa giallorossa: i sostenitori capitolini al momento dell'uscita dall'impianto bianconero si sono resi protagonisti di un coro per la propria squadra, cantando a più riprese e dimostrando tutto il proprio amore per la Roma.

La pesante sconfitta incassata sul campo della Juventus in Coppa Italia non ha demoralizzato i tifosi della Roma. Questi ultimi dopo aver incitato la squadra di Fonseca sugli spalti durante i 90′, si sono scatenati anche nel post-partita nel tunnel che porta all'uscita dall'Allianz Stadium. Canti e cori per la propria squadra del cuore da parte dei sostenitori ospiti a dimostrazione di un feeling fortissimo, a prescindere dal risultato.

Sorrisi, abbracci, ed entusiasmo per i tifosi della Roma che hanno affrontato la trasferta a Torino e si preparano nel migliore dei modi al derby contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di campionato. Questo il coro dei sostenitori giallorossi, già caldi per la stracittadina contro la compagine di Simone Inzaghi: "Camminerò insieme a te. As Roma è la mia vita, quando giochi sento che scorrono brividi dentro di me. Roma, lottiamo per la Roma, tifiamo per la Roma, sarò sempre con te. Passano gli anni, cambiano i giocatori e anche i presidenti, ma noi saremo qua. Tu sei la Lupa che batte sul mio petto la Roma è il nostro amore e noi siamo gli ultrà