"Zaniolo salta con noi", questo è il coro che si è alzato dalla curva della Lazio nel corso del match contro la Sampdoria. Uno sfottò di pessimo gusto nei confronti del calciatore della Roma, costretto a saltare il resto della stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio. Una situazione che ha fatto arrabbiare, il talento giallorosso che sui social, ha postato il video dei cori, con la scritta "Mi fate pena", rimuovendo poi il tutto.

Zaniolo salta con noi, il coro dei tifosi della Lazio

Nel corso di Lazio-Sampdoria, i tifosi della Lazio si sono resi protagonisti di cori di pessimo gusto contro Nicolò Zaniolo. "Zaniolo salta con noi", questo quello che i sostenitori biancocelesti hanno cantato a più riprese per sfottere il centrocampista della Roma alle prese con una lunga riabilitazione dopo l'intervento per il grave infortunio al ginocchio. Una situazione che è stata immortalata in un video che è stato postato sui social.

La risposta di Zaniolo ai tifosi della Lazio su Instagram

Il video è stato girato allo stesso Zaniolo che non ha perso tempo per condividerlo nelle sue stories di Instagram, con tanto di didascalia "Mi fate pena tutti". Un contenuto prontamente cancellato dal giocatore che poco dopo ha postato un'altra immagine perentoria. Uno sfondo nero con la scritta "inferiori", con un chiaro dunque riferimento a quanto accaduto nel pomeriggio allo stadio Olimpico

I botta e risposta tra i tifosi della Lazio e la famiglia Zaniolo

Una vicenda destinata dunque ad alimentare ulteriori polemiche. Zaniolo spesso e volentieri anche in passato è stato beccato dai tifosi della Lazio. In particolare la mamma del giocatore della Roma Francesca Costa si è resa protagonista in passato di piccate risposte agli insulti ricevuti sugli spalti e sui social. Adesso è arrivata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso per il talento capitolino