Guida di Torre Annunziata (provincia di Napoli) per Fiorentina-Juventus, Banti di Livorno (città natale di Allegri) per Napoli-Lazio. In tempi di contesa elettorale, la par condicio delle designazioni non fa una piega. Scherzi a parte, non l'hanno presa bene molti tifosi bianconeri che lamentano un dettaglio tutt'altro che trascurabile a loro dire: per 3 gare consecutive a dirigere i bianconeri sono direttori gara provenienti dalla Campania, in particolare dal capoluogo. Maresca, Pasqua (poi dirottato al Var in occasione della sfida col Sassuolo e sostituito da Giacomelli) e adesso Guida: un filotto che ha fatto scattare le proteste da parte dei sostenitori della ‘vecchia signora', in Rete non sono mancati tweet ironici e altri semi-seri sulla strana concidenza.

"Per il derby di Torino dovrete dare una wild card al signor Russo di Nola", ha scritto un utente. "Ci abbiamo fatto l'abbonamento", ha aggiunto un altro. "Ma dove li sorteggiano in Curva B (sede del tifo azzurro, ndr)?", si legge ancora.

Le designazioni arbitrali della 24a giornata.

L'Aia ha designato Marco Guida per dirigere Fiorentina-Juventus, anticipo della 24esima giornata di serie A in programma venerdì sera al Franchi (ore 20.45). Ad assistere il fischietto della sezione di Torre Annunziata ci saranno i guardalinee Meli e Valeriani, mentre gli addetti al Var saranno Fabbri e Di Fiore. Di Bello sarà il quarto uomo. Napoli-Lazio si giocherà il giorno dopo: l'anticipo di sabato al San Paolo è stata affidata invece a Luca Banti di Livorno (ore 20.45). Al Var sono stati designati Damato e Tegoni.

La lista completa delle designazioni: Chievo-Genoa Gavillucci, Crotone-Atalanta (10/02 ore 18.00) Massa; Fiorentina-Juventus (9/02 ore 20.45) Guida; Inter-Bologna Valeri; Napoli-Lazio (10/02 ore 20.45) Manganiello; Sampdoria-Hellas Verona, Pairetto; Sassuolo-Cagliari (ore 12.30), Mazzoleni; Spal-Milan (10/02 ore 15.00) Mariani; Torino-Udinese, Abisso.