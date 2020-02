Oramai non sembra più riuscire a frenare la polemica che serpeggia in quel di Firenze, dopo le dichiarazioni del presidente dei gigliati, Rocco Commisso nell'immediato dopo Juventus-Fiorentina e nei giorni a seguire. L'ambiente viola si è surriscaldato e ha trovato antichi spiriti di coesione – perduti con la presidenza dei Della Valle – tra il tifo più caloroso e la proprietà del club toscano. Tanto che domenica, in occasione della ripresa del campionato hanno deciso di dimostrare la propria solidarietà al club vestendo una maglietta speciale.

Dopo le roventi polemiche seguite alla sfida dello JStadium con la Juventus, sabato pomeriggio al Franchi arriverà l'Atalanta e a Firenze l'ambiente si preannuncia decisamente infuocato. Stando a quanto riporta ‘Il Corriere Fiorentina‘, infatti, venerdì pomeriggio verranno distribuite gratuitamente centinaia di magliette da indossare durante la sfida coi bergamaschi con la scritta che non ammetterà speculazioni o interpretazioni: "Io sto con Rocco – Sono disgustato".

Ovviamente, il nemico giurato numero uno non sarà la sorprendente Dea di Gasperini, bensì l'odiata Juventus, ancora una volta finita sotto le spirali della critica per presunti favoreggiamenti in campo da parte dei direttori di gara. Ma lo stesso numero uno viola ha già provato – sempre attraverso i media italiani – a smorzare i toni di quella che potrebbe diventare un'occasione per chi non è un vero tifoso, per creare disordini e rovinare il clima di sport in cui si dovrebbe vivere la sfida all'Atalanta: "Voltiamo pagina rispetto a quanto accaduto. Voglio uno stadio positivo, ironico e, soprattutto, non offensivo nei confronti di nessuno – si legge sulle pagine del Corriere della Sera – Sono certo che i nostri tifosi sapranno essere sagaci e propositivi”