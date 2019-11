La sensazione è che ai prossimi Europei i rigoristi non mancheranno alla Nazionale di Mancini. Almeno è ciò che emerge dalla classifica dei migliori tiratori dopo 12 giornate di serie A. Al vertice, infatti, si gioca una sfida tutta in chiave azzurra tra il laziale Immobile e il granata Belotti, entrambi infallibili ma con il biancoceleste in vantaggio per cinque a quattro. Ad accomunarli anche l'ultima felice giornata di campionato, con il primo che ha messo in ghiaccio la partita con il Lecce (rete del momentaneo 3-1) e il secondo che ha arrotondato i conti con una doppietta di rigore al Brescia.

Il terzo "incomodo" è un altro italiano, sebbene volto nuovo della serie A: il trequartista del Lecce Mancosu, capace come i suoi rivali di realizzare un percorso netto che ha raggiunto quota quattro. E sarebbe potuto essere anche più rotondo se Liverani non avesse deciso di far battere le ultime due massime punizioni fischiate in favore del Lecce a quel Babacar che, al momento, è il peggiore del campionato con due errori su altrettanti tentativi.

Altri bomber in prima fila, ma occhio a Pulgar

Nella specialità dei rigori realizzati brillano, però, anche altri attaccanti. A quota tre (e senza errori) si fanno vedere anche l'interista Lukaku, che ha il merito di averne realizzati due a tempo scaduto con il risultato in bilico contro Cagliari e Bologna e che si alterna nell'incombenza con Lautaro Martinez (2/2), e l'atalantino Muriel, che due li ha segnati nella stessa partita contro l'Udinese. Ma a quota tre c'è anche un centrocampista: il fiorentino Pulgar che lo scorso anno con il Bologna si è spinto sino a cinque.

Kolarov non è più infallibile

Detto dei due errori di Babacar, c'è un altro giocatore che sta dando un po' di grattacapi ai fantallenatori. Il nome è inatteso e appartiene a un ex infallibile: Aleksandar Kolarov che quest'anno si è già presentato quattro volte dal dischetto, ma in due occasioni si è lasciato ipnotizzare, l'ultima contro il napoletano Meret. Tra gli altri giocatori con errori a carico, Sansone ha fallito un penalty su tre occasioni, un errore a testa per i parmigiani Inglese e Gervinho.

Classifica rigoristi (realizzati/tirati)

Immobile 5/5

Belotti 4/4

Mancosu 4/4

Lukaku 3/3

Muriel 3/3

Pulgar 3/3

Ronaldo 2/2

Insigne 2/2

Piatek 2/2

Martinez 2/2

Criscito 2/2

Sansone 2/3

Kolarov 2/4

Chiesa 0/1

Schone 0/1

Gervinho 0/1

Inglese 0/1

Correa 0/1

Caicedo 0/1

Di Carmine 0/1

Petagna 0/1

Babacar 0/2