Spezia-Benevento, recupero della 10a giornata di Serie B, entrerà nella storia del calcio italiano. Il motivo non è nel risultato (3-1 in favore della squadra ligure), ma nei marcatori. I gemelli Matteo e Federico Ricci, che hanno giocato da avversari con le maglie rispettivamente bianconera e giallorossa sono andati entrambi a segno, per quello che è un vero e proprio record.

Spezia-Benevento, derby tra i gemelli Ricci

Lo Spezia ha battuto con il risultato di 3-1 il Benevento nel recupero della 10a giornata di Serie B. Un esito che permette ai bianconeri di salire a quota 16 punti, a meno uno dalla formazione di Bucchi che nelle ultime 3 partite ha conquistato un solo punto. Sfida in famiglia per i due gemelli Matteo e Federico Ricci, punti di forza rispettivamente della squadra di casa e ospite che si sono affrontati sotto gli occhi dei loro familiari presenti in tribuna.

Matteo e Federico Ricci, in gol da avversari

Il primo a trovare il gol è stato il Ricci dello Spezia, Matteo, al 24′. Nella ripresa al 43′ la rete del gemello Federico che purtroppo non è riuscito a vivere una giornata di festa alla luce della sconfitta della sua squadra che ha compromesso i piani di mister Bucchi finito sulla graticola. I gemelli Ricci dunque entrano nella storia del calcio italiano, proprio loro che in precedenza erano riusciti a trovare il gol nella stessa giornata ma con due maglie diverse, quelle di Salernitana e Crotone.

I precedenti, dai gemelli Filippini ai Ciofani

Un risultato ottenuto in passato anche dai fratelli Rigoni (all'epoca giocatori di Chievo e Genoa), dai Ciofani e dai famosi bresciani Pellegrini. In particolare le ultime due coppie di gemelli sono riuscite a trovare il gol anche nella stessa partita però vestendo la stessa maglia, di Frosinone e Brescia. Un record simile a quello di Matteo e Federico Ricci è arrivato dalla Premier League, nel 2010 quando i fratelli Ayew trovarono entrambi il gol nella sfida tra lo Swansea e l'Aston Villa.