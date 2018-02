In Premier i diritti televisivi sono importanti per le entrate dei vari club ma non sono essenziali né le principali fonti di reddito. Come avviene in Italia, ad esempio, dove i soldi provenienti dai vari Sky e Mediaset sostentano per oltre il 50% delle entrate dei vari club. Comunque sia, in Inghilterra si muove ugualmente una mole di denaro impressionante. La stessa Premier League ha rilasciato le prime cifre ufficiali su ciò che sta accadendo in questa stagione.

Numeri ufficiali: oltre 4,4 miliardi di sterline.

Il processo di vendita dei diritti televisivi nel Regno Unito della Premier League non è ancora concluso, ma in questa fase si sono mossi 4.464 miliardi di sterline, con due pacchetti live ancora da vendere con interesse da parte di più offerenti oltre alla grandi classiche emittenti come BT e Sky

I due colossi britannici sono società quotate e sono tenute ad annunciare pubblicamente i dettagli delle loro acquisizioni che riguardano anche i diritti di trasmissione in diretta della Premier League Uk per le stagioni 2019/20-2021/22.

Bt e Sky Uk, i due colossi tv.

Richard Scudamore, presidente esecutivo della Premier League, è apparso soddisfatto della attuale situazione : "Siamo estremamente lieti che BT e Sky continuino a vedere la Premier League e i nostri club come una parte così importante della loro offerta. Entrambe le emittenti sono partner fantastici per la Premier League e hanno una comprovata esperienza nel rendere la nostra competizione disponibile ai tifosi di tutto il paese attraverso la loro programmazione innovativa e di alta qualità.

Campionato più venduto d'Europa.

L'idea della Premier è di rafforzare ulteriormente la situazione attuale per rilanciare l'eccellente competizione calcistica dei club a livello nazionale, che si ripercuote anche in campo continentale. Una entrata importante che permette alle società di investire in modo sostenibile in tutte le aree e utilizzare la loro popolarità per avere un impatto positivo sullo sport e oltre: "Continueremo il processo di vendita per fornire il miglior risultato possibile – ha sottolineato Scudamore – per i restanti pacchetti di diritti nel Regno Unito e non solo"