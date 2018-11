Gigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati della Nazionale Under 21 per la doppia prestigiosa sfida amichevole contro Inghilterra e Germania. Per le due partite in programma rispettivamente il 15 novembre a Ferrara e il 19 novembre a Reggio Emilia, il selezionatore ha convocato 27 calciatori, con l'unica novità che è rappresentata dall'attaccante dell'Empoli Antonino La Gumina che avrà dunque occasione di mettersi in mostra sulla strada che porta all'Europeo che si disputerà in Italia tra il 16 e il 30 giugno 2019

Italia Under 21, doppia amichevole contro Inghilterra e Germania

Doppia amichevole di prestigio dunque per l'Italia Under 21. La Nazionale allenata da Di Biagio e già qualificata ai prossimi Campionati Europei in programma a giugno 2019 in quanto Paese ospitante, affronterà i pari età di Inghilterra e Germania, altre due formazioni che prenderanno parte alla rassegna continentale. Primo appuntamento contro la nazionale dei 3 leoni, il 15 novembre (ore 18.30 – diretta tv su Rai 2) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, mentre Italia-Germania si disputerà lunedì 19 novembre allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia (ore 18.30- diretta su Rai 2).

I convocati dell'Italia Under 21, la novità è La Gumina

Sono 27 i calciatori inseriti da Gigi Di Biagio nella lista dei convocati per le amichevoli contro Inghilterra e Germania. L'unico volto nuovo è quello di Antonino La Gumina, centravanti che l'Empoli ha acquistato nella scorsa estate dal Palermo e che in passato ha militato nella Nazionale Under 20. Il classe 1996 ha collezionato 12 presenze con la casacca dei toscani tra campionato e Coppa Italia e che ben si sta disimpegnando nel massimo campionato. Tra gli altri convocati i milanisti Plizzari, Calabria, Cutrone, il napoletano Luperto e l'attaccante della Juventus Moise Kean.

Under 21, i convocati dell'Italia per le amichevoli contro Francia e Germania

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alessandro Plizzari (Milan), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari).

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Antonino La Gumina (Empoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Daniele Verde (Real Valladolid), Luca Vido (Perugia).