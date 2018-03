Il successo della Juventus a Wembley è di quelli da incorniciare, tenere tra i ricordi calcistici più cari e da raccontare ai nipotini prima che si addormentino. Una favola in cui il cavaliere Higuain insieme al fido scudiero Dybala sconfiggono il Drago inglese che stava per farne un sol boccone. E il tutto proprio alla fine quando gli eroi bianconeri sembravano oramai soccombere sotto le fiammate ruggenti.

Una lieta novella, una favola che ovviamente ha scatenato l'entusiasmo irrefrenabile dei tifosi juventini che amareggiati dalla beffa del 2-2 all'Allianz Stadium avevano maledetto il gol del vantaggio di Sun coadiuvato da un improvvido scivolone di Buffon. Poi, l'apoteosi con il pareggio di Higuain autentico rapinatore d'area e il gol del definitivo 2-1 di Dybala in contropiede.

Inferno Tottenham, apoteosi Juventus. E festa dei tifosi. Sia di 4 mila che avevano raggiunto Londra e hanno avuto ragione a non voler mancare alla festa di Wembley, sia coloro che hanno vissuto il match a casa visto che non era solamente per gli abbonati in esclusiva sulla piattaforma Premium ma anche in chiaro, su Canale5, per tutti.

E quando in 2 minuti la Juventus è riuscita a ribaltare l'avverso destino con due stoccate che hanno messo ko gli avversari c'è chi – in provincia di Torino – non è riuscito a contenere la propria gioia e dal divano è scattato verso la tv urlando e festeggiando. Talmente tanto che un vicino di casa ha chiamato i carabinieri avvisandoli che dalla porta accanto c'era qualcosa che non andava con tutto quel rumore: era in corso una lite familiare.

Ma quando le forze dell'ordine sono intervenute hanno semplicemente constatato che tutto quel trambusto era stato causato dalla gioia per la vittoria bianconera e per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nessun litigio, nessuna rabbia, nessun colpevole da arrestare. Perchè la colpa era di Dybala e Higuain, la premiata ditta juventina che ha sbancato Londra.