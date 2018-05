Alla fine ha vinto Antonio Conte che alza al cielo il suo secondo trofeo in due anni. Dopo la Premier, è l'ora della FA Cup con cui risponde a tutte le critiche che gli sono piovute addosso da quasi l'intero campionato in corso. Una prova non eccelsa dei Blues che però domano la furia Manchester grazie ad un gol – su rigore – di Hazard.

Per il Manchester e Mourinho la rabbia di non essere riusciti a capitalizzare le ottime occasioni avute soprattutto nel secondo tempo con un Courtois quasi impeccabile. Red devils che però devono recriminare di aver lasciato al Chelsea almeno un'ora di gioco e di iniziativa ai londinesi.

Azzurro Blues. Wembley si tinge di azzurro, l'arco che sormonta lo stadio inglese più famoso e blasonato porta i colori dei Blues di Antonio Conte. Un successo in FA Cup – l'ottavo della storia del club di Abramovic – che rilancia le capacità tecniche di Conte spesso troppo bistrattato da una critica che lo aveva già condannato ad una stagione senza titoli.

Zeru tituli United. Chi resta a bocca asciutta, invece è Josè Mourinho, l'uomo delle 12 finali vinte su 14, un ruolino di marcia quasi invincibile quando il risultato – e la storia – chiama. Una sconfitta di misura ma che appare meritata per un Manchester che non è mai apparso, se non in modo sporadico, davvero pericoloso. Tanta qualità in campo – anche se con Lukaku in panchina per condizioni fisiche precarie – ma poche reali occasioni per segnare.

Rudiger regge, Kantè corre, Hazard segna. Nel Chelsea di Conte tutto o quasi è risultato perfetto – non solo per le scelte iniziali del tecnico. In difesa partita da gladiatore dell'ex romanista Rudiger che ha sempre gestito la situazione senza mai entrare in affanno. Coadiuvato dall'uomo tutto campo Kantè, inesauribile motorino di raccordo tra difesa e attacco. Accelerazioni, scatti e dribbling, spesso vincenti. E poi, lui l'uomo gol, l'uomo della finale, Hazard che si è creato il fallo da rigore e ha realizzato dagli 11 metri una rete pesantissima.

L'intuizione vincente di Conte. L'intuizione di Conte è vincente: togliere una freccia all’arco dell’attacco come Willian che parte dalla panchina e un Bakayoko in più in campo in mediana per fare densità insieme a Fabregas e Kanté. In avanti il solo Giroud uomo di coppa e di gol che però deluderrà senza mai essere pericoloso.

United, delusione Sanchez e Pogba. Tra gli uomini di Mourinho, sotto tono Alexi Sanchez gagliardo fino all'ultimo ma stranamente impreciso e con un tocco di troppo con il pallone tra i piedi. Buona la prova di Paul Pogba che al 61′ si è divorato di testa l'occasione più limpida per il pareggio, così come positivo – ma forse troppo tardivo – di Martial che negli ultimi 20 minuti è riuscito a dare più continuità bel gioco United.

Senza Lukaku, Mou perde l'attacco. Sulla carta era una 4-3-3 quello del Manchester United, ma la vera mossa tattica di Mourinho è quella di mettersi a specchio con Conte, per bloccare potenzialità dell’attacco dei Blues. Ma ciò che è mancato è stato il peso offensivo: Rashford ha fatto rimpiangere Lukaku, mentre sull'out sinistro è Jones ad avere più grinta di tutti i suoi compagni ma poca fortuna sotto porta.

FA Cup targata Italia. Per il Chelsea è il ritorno al successo in Coppa, dichiaratamente patria italiana. L'ultima volta che i Blues alzarono l'FA Cup, infatti, in panchina c'era Di Matteo nella straordinaria e irripetibile stagione in cui i Blues festeggiarono anche in Champions League. Oggi, ad alzare le braccia al cielo è stato un altro italiano, Antonio Conte, capace di due successi in due stagioni.