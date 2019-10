Ha portato a casa tre punti pesantissimi ma ci ha rimesso due denti. Pantelis Hatzidiakos giovane difensore centrale dell'AZ Alkmaar ha avuto la peggio in uno scontro aereo nell'ultimo match del campionato olandese contro il PSV, con il connazionale Mitroglou. Un episodio davvero curioso, con il classe 1997 che dopo essersi reso conto dei danni procurati dal contatto con l'attaccante avversario, ha preso il tutto con filosofia, mostrando a tutti un sorriso senza gli incisivi superiori a compagni e telecamere.

Pantelis Hatzidiakos perde due denti in uno scontro con Mitroglou in PSV-AZ Alkmaar

Curioso episodio nel corso di PSV-AZ Alkmaar, sfida valida per il massimo campionato olandese. Nel finale di gara contrasto aereo tra il bomber della squadra di casa Kostas Mitroglou e il giovane connazionale Pantelis Hatzidiakos, centrale difensivo della squadra ospite. L'esperto attaccante greco con il braccio abbastanza largo, ha colpito (involontariamente) l'avversario. Quest'ultimo si è subito portato le mani sulla bocca, rendendosi conto di aver perso nel contatto i due denti incisivi superiori

Hatzidiakos senza denti, l'immagine dopo lo scontro con Mitroglou fa il giro del mondo

Subito sul terreno di gioco è entrato lo staff medico dell'AZ Alkmaar, che ha provveduto a recuperare i denti del calciatori rimasti sul prato verde. Gli stessi sono stati raccolti e inseriti in un sacchetto trasparente. Ha fatto il giro del mondo la reazione di Pantelis Hatzidiakos. Quest'ultimo dopo essere stato avvicinato dai suoi compagni, invece di arrabbiarsi per l'intervento del più esperto connazionale, si è messo a ridere mostrando a tutti il vuoto all'altezza degli incisivi superiori volati via. Nonostante tutto il difensore ha proseguito la sua partita, festeggiando poi il rotondo successo per 4-0 sul campo di una delle pretendenti al titolo.