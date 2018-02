Siamo già oltre la metà del campionato e stiamo facendo una corsa testa a testa con la Juventus, mentre gli altri club si sono allontanati. Potrebbe non ripresentarsi questa occasione in futuro, quindi daremo tutto per riuscire a vincere quest'anno. La Juventus è un club di caratura mondiale con una squadra eccellente dal valore di 600 milioni di euro. Non possiamo paragonarci a loro. Ma siamo sul punto di fare qualcosa di incredibile e vogliamo batterli. Abbiamo una grande voglia di conquistare il titolo quindi sono sicuro che stavolta tocca a noi per lo scudetto!

A parlare così non è un pazzo visionario ma il capitano del Napoli, Marek Hamsik, che prova a spiegare ai ‘teteschi' di Germania di Sport1 cosa significa indossare la maglia azzurra. Mino Raiola, il procuratore al quale lo slovacco dette il benservito, disse: "Uno come lui non si trova facilmente". E aveva ragione perché il 17 azzurro (in barba alle ricorrenze della cabala) ha detto no alle offerte e ai soldi che avrebbe potuto guadagnare andando altrove, prestando ascolto alle sirene dei procuratori; ha scelto di restare in questo club a cresta alta; ha scelto di sposare la causa del popolo partenopeo che vive il calcio come una religione e ha trovato nello slovacco il suo condottiero per la ‘crociata' scudetto.

"Da quando sono arrivato, ho capito che qui significa tutto". Era un ragazzino venuto dalla B, è diventato un uomo. Reja, Mazzarri, Benitez e poi il maestro di campo che fuma come una ciminiera ed è così maniacale nel lavoro settimanale da toglierti il fiato. Cavani e Higuain sono andati via, l'uno attratto dallo sceicco (e ceduto dietro il placet del presidente, De Laurentiis, che quei soldi li reinvestì) mentre l'altro fece le visite in gran segreto a Madrid per fare rotta verso Torino e la Juventus.

Hamsik, no: è rimasto dov'era e oggi che con Sarri la squadra è cresciuta potrebbe essere l'alfiere, il messaggero che annuncia un sogno bellissimo, di quelli che hai paura perfino a raccontare temendo che non si avverino, di quelli che basta poco per rovinare tutto. E allora anche l'Europa League con il Lipsia è una sorta di passaggio nella terra di mezzo.