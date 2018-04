Nel momento del bisogno il Napoli ha chiesto l’aiuto del suo capitano. Marek Hamsik era in panchina al Mapei Stadium. L’operazione alle tonsille e i problemi muscolari accusati contro il Genoa due settimane fa avevano portato Sarri a mandare in campo Zielinski dal primo minuto. Ma il capitano è entrato in campo quando gli azzurri stavano perdendo 1-0 con il Sassuolo. Non ha dato un grande contributo lo slovacco, ma con lui in campo il Napoli almeno ha trovato il pareggio. La Juve però ha vinto si è riportata avanti di quattro lunghezze. Una mazzata per la squadra azzurra. Un sabato deludente per Hamsik, che pure ha conquistato un altro bel record con la squadra partenopea.

I record di Hamsik con il Napoli

Perché Hamsik ha giocato per la 387esima volta in Serie A con il Napoli ed ha eguagliato così il record del grande Bruscolotti, fino a ieri primatista assoluto. Un traguardo notevole per lo slovacco, che chiaramente prenderà già domenica prossima il record. Nella classifica delle presenze assolute lo storico difensore è ancora leader con 511 presenze, mentre Hamsik è a quota 493 e nella prossima stagione con ogni probabilità otterrà anche quest’altro primato. Mentre pochi mesi fa il numero 17 azzurro ha superato Maradona ed è diventato il miglior bomber all-time del Napoli.

La delusione di Hamsik

Insomma un record dietro l’altro per Hamsik, che è una bandiera assoluta del Napoli. Ma in questo momento ancora una volta il sogno scudetto sembra svanire e lo svantaggio sembra pesare molto nell’animo dei calciatori azzurri, oltre che di tutto l’ambiente. Dopo la partita con il Sassuolo ai microfoni di ‘Premium Sport’ il trentenne centrocampista ha espresso tutta la sua delusione: