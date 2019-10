Non ha portato fortuna al Napoli ma c'è stata grande emozione per il ritorno in tribuna allo stadio San Paolo di Mark Hamsik. L'ex capitano azzurro era presente ieri nell'impianto di Fuorigrotta per sostenere i compagni in occasione del match di campionato con l'Atalanta, terminato 2-2 tra le polemiche, ma l'attuale centrocampista dei cinesi del Dalian Yifang ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato:

Spero che siano solo episodi negativi e che non riguardino solo il Napoli. Sono dispiaciuto per i ragazzi, hanno fatto una partita fantastica. Hanno dominato e dovevano vincere. Tornare al San Paolo? È sempre molto bello, c'è sempre tanto amore verso di me. Sono fiero di questo rapporto speciale tra me e la città, un qualcosa di unico che spero possa continuare per sempre. Persi tanti perni negli anni? Questa squadra è ancora equilibrata, forte, e lo sta dimostrando. Manca qualche punticino, qualcosa di concreto per arrivare alla Juve, ma conta poco. La società e la squadra stanno facendo tutto il possibile.

Hamsik: Mertens e Callejon non verranno in Cina

L'ex numero 17 del Napoli si è soffermato su un eventuale futuro in Cina per Dries Mertens e José Maria Callejon e sorridendo ha affermato:

Non so nulla di concreto, credo possano continuare a Napoli per fare la storia del club. Ambasciatore del Napoli? Mi piacerebbe moltissimo. Essere ambasciatore della società in cui sono cresciuto e fare la parte più importante della mia carriera. Non vedo l'ora di tornare per fare questo giro di campo per i tifosi. Io uomo dei record? Ancora per poco, Mertens sta arrivando come un treno da dietro e gli auguro che possa diventare lui il bomber di sempre di questo Napoli. È un ragazzo eccezionale.

Hamsik: Insigne? Vuole il bene del Napoli

La domanda su Lorenzo Insigne, dopo l'ultimo periodo non proprio tranquillo, non poteva mancare ma Marekiaro ha riposto così: "Insigne mi ha chiesto consigli? Non deve. Conosce bene la città, è cresciuto qui e sta giocando con la maglia che ama davvero. Vuole il bene di Napoli e dei napoletani".

Hamsik: Tornare al Napoli? Mai dire mai

Infine Marek Hamsik non è escluso un possibile ritorno a Napoli per chiudere la carriera: "Non si può dire mai nel mondo del calcio. Ma ora sono concentrato sulla Cina, sono felice e ho un contratto ancora".