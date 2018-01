Il rosso e il nero sul profilo Instagram di Marek Hamsik. Non è un'indiscrezione di mercato, un riferimento ad un possibile futuro al Milan, ma un giochino che il perno del centrocampo del Napoli ha voluto condividere con i suoi fan sul popolare social network. Un sondaggio per i tifosi tra un bolide rosso fiammante e uno nero parcheggiate vicino: quale macchina scegliere per Marekiaro?

Hamsik e il sondaggio su Instagram tra la Ferrari e la Lamborghini.

La bandiera del Napoli ha postato in una delle sue "storie" su Instagram l'immagine di due costosissime vetture parcheggiate in un garage a dir poco prezioso. Una Ferrari 488 Gtb rossa fiammante e una Lamborghini Huracan nera. Due bolidi costosissimi, che hanno messo in crisi Hamsik. Quale macchina scegliere? "Red or Black". Ecco allora che la domanda è stata girata ai tifosi attraverso un sondaggio, che per ora vede in vantaggio il bolide nero.

in foto: L’immagine postata da Hamsik in una delle sue Instagram stories (https://www.instagram.com/marek_hamsik_17_official/)

Hamsik, futuro in azzurro e sogno scudetto.

Una scelta davvero difficile quella di Hamsik che se è indeciso sulle due auto, è invece decisissimo sul suo futuro in azzurro. Il capitano dopo aver superato il record di gol di Maradona, vuole tagliare altri traguardi con il Napoli e provare a regalarsi anche dei trofei, già a partire da questa stagione. La squadra di Sarri è pronta a lottare fino alla fine con la Juventus per uno scudetto che farebbe ulteriormente di Hamsik, l'idolo del popolo azzurro