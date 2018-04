Una brutta storia arriva dalla Croazia e non ha niente a che fare con il calcio. Una nuova pagina di violenza ha sconvolto il calcio croato, con protagonisti alcuni tifosi dell'Hajduk Spalato che si sono resi protagonisti di un'aggressione nei confronti di alcuni calciatori. Il motivo? Un rendimento non gradito nella partita contro gli acerrimi rivali della Dinamo Zagabria persa per 2-1. A farne le spese in particolare i due giocatori Said Ahmed Said e Marko Futacs, con quest'ultimo che ha avuto la peggio.

Follia a Spalato, calciatori dell'Hajduk aggrediti dai propri tifosi

All'indomani della sconfitta contro i grandi rivali della Dinamo Zagabria (1-2), secondo quanto riferito dal quotidiano Slobodna Dalmacij, alcuni calciatori dell'Hajduk si sono ritrovati faccia a faccia con alcuni tifosi nei locali della cosiddetta Torcida per le vie del centro. Alcuni ultras hanno parlato con un attaccante, l'italo-ghanese Said Ahmed Said (ex delle Giovanili di Inter, Chievo, Genoa, Monza e Mantova) rimproverandolo per la sua cattiva prestazione. A prendere le sue difese ci ha pensato il compagno Futacs.

in foto: I tifosi dell’Hajduk in occasione del match con l’Everton

Futachs colpito al volto. La società condanna l'attacco

Gli animi si sono infiammati e Futacs ha avuto la peggio con i tifosi che si sono scagliati contro di lui con pugni e calci. Diversi colpi alla testa con occhiali rotti per l'ex Nancy sotto gli occhi di altri calciatori che hanno provato a riportare la situazione alla normalità. L'Hajduk non ha perso tempo per esternare la propria solidarietà ai giocatori coinvolti e la dirigenza si è subita messa in moto per cercare di mettersi a disposizione delle autorità. Questa la nota ufficiale: "L’Hajduk condanna l’attacco ai nostri giocatori avvenuto nel centro di Spalato, con le lesioni riportate da Marko Futacs. Ci aspettiamo che le autorità affrontino il caso per proteggere i nostri giocatori"