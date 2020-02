Frutto di un atto d'amore nello spogliatoio del Leeds. Di Erling Haaland, il golden boy del Borussia Dortmund, si sa tutto o quasi. Dai record che ha battuto fin da ragazzino (compreso la rivelazione dello scout norvegese sulle sue capacità anche nel salto in lungo) fino a quelli che sta infrangendo adesso che, a 19 anni, è già una stella del calcio internazionale. Il colosso norvegese (è alto 194 cm) è esploso a Salisburgo e si sta confermando ad alti livelli anche in Germania e in Europa.

Haaland concepito nello spogliatoio del Leeds

Un predestinato? Sì. A giudicare da un retroscena della sua vita raccontato negli studi di Sky dal giornalista, Paolo Condò, che ha menzionato una confidenza rivelata poco tempo fa da Jan Åge Fjørtoft, ex calciatore e oggi opinionista per la televisione norvegese. "È stato concepito in uno spogliatoio", è stata la rivelazione dell'ex giocatore, amico di famiglia e molto vicino allo stesso Haaland nei primi momenti della carriera.

La rivelazione di un amico ed ex compagno di squadra del papà

Fjørtoft ha giocato in Inghilterra come il papà di Haaland (Alf-Inge, costretto a ritirarsi nel 2003 dopo un infortunio) ed è stato anche suo compagno in nazionale. Un rapporto che andava al di là del campo da gioco, i due erano molto amici anche nella vita privata. E a lui il signor Haaland raccontò dello "scambio di effusioni" avvenuto nello spogliatoio del Leeds.

Erling da record in Champions League

Sua la doppietta che ha mandato in tilt il Paris Saint Germain e spinto dietro le quinte tanto Neymar quanto Mbappé. Due gol che lo hanno portato a quota 10 in Coppa (in 7 gare disputate), agganciando in cima alla classifica marcatori Lewandowski. Sono 39 invece le reti messe a segno in stagione. Numeri che fotografano la forza del ragazzo che umilmente dice: "Bello ma posso ancora migliorare. E devo lavorare sodo".