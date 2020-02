Un gol dietro l'altro, è stato così con il Salisburgo ed è così anche con il Borussia Dortmund. Pronti, via e una tripletta all'esordio con i giallo-neri qualche settimana fa. La scorsa settimana Erling Braut Haaland non è riuscito a segnare ma nell'anticipo con l'Eintracht Francoforte si è subito fatto trovare pronto e ha realizzato uno dei quattro gol del Borussia. E per non farsi mancare nulla l'attaccante norvegese ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio di tutta la Bundesliga.

Haaland miglior giocatore della Bundesliga a gennaio

L'impatto in Bundesliga dell'attaccante classe 2000 è stato strepitoso: tripletta all'Augsburg e doppietta al Colonia. Cinque gol segnati non solo in due partite ma in appena 59 minuti. Qualcosa di fenomenale per Haaland, che di fatto ha realizzato una rete ogni dodici minuti. Giusto che la lega tedesca abbia assegnato il premio di miglior giocatore del mese di gennaio a Haaland.

I numeri di Haaland con il Borussia Dortmund

Dopo aver fatto gol nelle prime due partite giocate in Bundesliga Haaland ovviamente ha continuato a segnare, doppietta pure contro l'Union Berlino, poi uno stop. Perché con il Bayer Leverkusen la solita marcatura non è arrivata, e il Borussia ha perso 4-3. Nell'ultima partita di campionato il Borussia passeggia, vince 4-0 con l'Eintracht Francoforte riprende la sua marcia strepitosa Haaland che in Bundesliga ha segnato 8 gol in 5 partite, nessuno aveva mai avuto in tutta la storia della Bundesliga un impatto così devastante. Il bilancio complessivo, che comprende anche la prima metà di stagione vissuta a Salisburgo, recita: 37 gol in 28 partite ufficiali per Haaland, che ora, mentre tiene d'occhio anche la classifica della Scarpa d'Oro, si appresta a sfidare il Paris Saint Germain negli ottavi di finale di Champions League.