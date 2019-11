Erling Haaland è una delle stelle più brillanti del calcio mondiale. Con la tripletta realizzata contro il Wolfsberger di ieri sono cinque le triplette messe a segno dall'attaccante norvegese dall'inizio della stagione e gli occhi di tutto il mondo sono sempre più puntati su di lui. Il classe 2000 del Salisburgo continua a stupire e, dopo essere stato indicato dall'UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020, ha iniziato un cammino che lo ha portato a realizzare 26 goal in 18 partite in questa stagione.

Il giovane attaccante norvegese riesce a capitalizzare quasi tutte le occasioni a sua disposizione, un mostro capace di divorare gli avversari e macinare goal con un ritmo da fanstascienza. Con le tre marcature di ieri Haaland ha raggiunto le 15 reti in 12 gare di campionato, a cui vanno aggiunti anche i sei assist decisivi per i compagni.

Erling Haaland sembra essere il prototipo dello sportivo moderno, dato che riesce a mixare benissimo una buona tecnica con eccellenti doti atletiche: il centravanti norvegese riesce ad esser spesso imprevedibile nonostante non abbia ancora una grande sensibilità palla al piede.

Haaland ‘uomo mercato': il prezzo reale a giugno

Grazie ai numeri che ha messo insieme finora Haaland è diventato l'oggetto del desiderio di tutte le grandi squadre europee. Un anno e mezzo fa il calciatore norvegese era stato praticamente bloccato dalla Juventus ma il calciatore stesso ha rifiutato il trasferimento: l'attaccante era intenzionato a lasciare il suo Molde solo per il Salisburgo, dove avrebbe potuto giocare ed essere protagonista.

Fabio Paratici e i suoi uomini conoscono i progressi di Haaland e i bianconeri sono attivi su questa pista perché, a differenza del 2018, adesso il giocatore prenderebbe seriamente in considerazione la Vecchia Signora. Il prezzo sarà fatto a giugno ed è probabile che salga gol dopo gol come fatto dall'Eintracht per Luka Jovic durante la scorsa stagione, venduto al Real Madrid la scorsa estate per oltre 65 milioni di euro dopo una crescita di mese in mese della sua valutazione.